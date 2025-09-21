Στρατικοποίηση και Barak MX

Δεν μπορώ να αντιληφθώ την προσπάθεια που γίνεται για στρατιωτικοποίηση του ελληνοκυπριακού ψευδοκράτους μας. Είναι εξωφρενικό να βλέπεις τον Πάλμα με ύφος 1.000 καρδιναλίων να αναγγέλλει αγορά όπλων που δεν χρειάζονται οι Αμερικάνοι. Και, το κυριότερο, η τελευταία απόφαση της Κομισιόν για κονδύλι 1,2 δισεκατομμυρίων για τις στρατιωτικές ανάγκες των κρατών της ΕΕ, η οποία δίνει την ευκαιρία στη μικρούλα Κύπρο μέσω SAFE να εμπλακεί στη στρατιωτικοποίηση της νήσου με τον αναγκαίο στρατιωτικό εξοπλισμό. Ο άκρατος ενθουσιασμός του Πάλμα και άλλων πολεμοχαρών της καταστροφής μάς τρέλαναν επί μέρες με αυτά τα «σπουδαία» νέα που θεώρησαν ότι η Κύπρος θα γίνει αστακός και θα μπορεί να αναχαιτίσει οποιαδήποτε επιβολή της Τουρκίας. Πραγματικά αηδιάσαμε για τη στρατιωτικοποίηση της Κύπρου χωρίς να ληφθεί υπόψη ότι ο Αττίλας, το θηρίο, είναι δίπλα μας, πλήρως εξοπλισμένος με την αεροπορία και τους πυραύλους του, που θα μετέτρεπαν σε σκόνη τα απομείναντα εδάφη της Κυπρούλας με τους πανικόβλητους πολίτες να ψάχνουν για διαφυγή χωρίς αποτέλεσμα –στη Σμύρνη, τουλάχιστον, μερικοί τα κατάφεραν να διαφύγουν. Και μην μου πείτε ότι η Ελλάδα θα είναι εδώ. Μακάρι να τα καταφέρει, όσον και αν βελτιώθηκε στρατιωτικά, έχοντας να χειριστεί μια στρατιωτική επιχείρηση από τον Έβρο μέχρι το Αιγαίο. Έτσι και αλλιώς η Κύπρος για ακόμη μια φορά θα είναι μακριά. Δυστυχώς, αυτή η εξέλιξη με το SAFE, που για μας είναι unsafe, έδωσε την ευκαιρία στους γνωστούς εθνικιστές «δημοσιογράφους» των ηρωικών παιάνων, που παλεύουν για την επιβίωσή τους στον πολιτικό και τηλεοπτικό στίβο, να αρχίσουν τα της κατεχόμενης γης μας και τον «εδώ και τώρα» εξοπλισμό της Εθνικής Φρουράς για «αξιόμαχη» αντίσταση.

Δυστυχώς δεν μας αφήνουν να «αγιάσουμε» και είμαστε αναγκασμένοι ακόμα μια φορά να τους τα ψάλλουμε και ας το ξαναπαίξουν ήρωες τα «παλληκάρκα της φατζιής». Και για να μην παρεξηγούμαστε, παρενθετικά να αναφέρω ότι ο γράφων, φοιτητής τότε, με το κάλεσμα της επιστράτευσης κατατάχτηκε και έλαβε μέρος σε επιχειρήσεις (Αγκολέμι), ενώ κάποιοι άλλοι κρυβόντουσαν στα περιβόλια της Μόρφου και δεν τους κατηγορώ γιατί το παιχνίδι ήταν προδομένο. Τα ξαναλέμε λοιπόν για εμπέδωση και για τους νούσιμους που είμαστε σίγουροι ότι έχουν πολλαπλασιαστεί μέσα από τις δοκιμασίες που υποβάλλονται σε όλα τα πεδία από τους επιτήδειους. Χρειαζόμαστε λοιπόν φρεγάδες, πυραύλους, drones και -γιατί όχι;- και υποβρύχιο, όπως και άλλον εξοπλισμό για να καταστήσουμε ικανό το στράτευμα να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επιβουλή. «Κούνια που μας κούναγε» για όνομα του Θεού! Μέσα σε αυτή την γκρίζα εποχή που διανύουμε περί άλλων τυρβάζουμε. Μα καλά, με ποιους θα τα «βάλει η Κυπρούλα»; Με τον στρατό της χώρας των 90.000.000; Τι θέλουμε; Να γίνουμε μια Νέα Σμύρνη, ακόμη και Γάζα, και να ρίξουμε τα παιδιά μας βορά στο θηρίο επειδή άλλα έχουν στο μυαλό τους κάποιοι της ελίτ οι οποίοι θα λιποτακτήσουν πρώτοι με τα παιδιά τους σε άλλες πολιτείες για να παραλάβουμε εμείς τα παιδιά μας σε κασόνια;

Και τώρα στο Barak MX που μας προμήθευσε το Ισραήλ και μεταμόρφωσε τον Ερντογάν σε άγριο θηρίο και «τουρκότατο», εμπλέκοντας την Κύπρο στα παιχνίδια του Ισραήλ, υποσχόμενος ότι θα χυθεί αίμα. Μήπως το Barak MX θα σώσει την Κύπρο σε περίπτωση προώθησης των τουρκικών στρατευμάτων; Δεν νομίζω διότι η διά ξηράς προώθηση με τανκς και του σύγχρονου εξοπλισμού των Τούρκων η Κύπρος θα μετατραπεί σε νέα Γάζα μέχρι το λιμανάκι της Πάφου και εμείς θα «ψαχνόμαστε». Το Barak MX εξυπηρετεί πρωτίστως το Ισραήλ για κατασκόπευση της νότιας επικράτειας της Τουρκίας και όχι την αμυντική θωράκιση της Κύπρου. Όταν ο Πάλμας ρωτήθηκε σε εκπομπή του ΡΙΚ από τον Σταύρο και τη Σταυριανή αν το Ισραήλ θα έρθει συνοδοιπόρος της Κύπρου σε περίπτωση τουρκικής επιβουλής απάντησε με το απαράδεκτο «Αυτό θα φανεί στην πράξη» όπερ μεθερμηνευόμενο στην κυπριακή διάλεκτο «αν εν μήλον εννά ανθίσει» ή, αν θέλετε, σε πιο λαϊκή έκδοση «εννά δείξει». Αν είναι δυνατό αυτή να είναι απάντηση σοβαρού υπουργού Άμυνας και όχι κουβέντα του καφενείου. Μένω ώς εδώ γιατί τα λάθη μας θα τα πληρώσουμε με εκατόμβες θυμάτων. Και δεν πιστεύω ότι το Ισραήλ θα θυσιάσει έστω και έναν στρατιώτη όταν θα έχει να αντιμετωπίσει τον δεύτερο ισχυρότερο στρατό του ΝΑΤΟ. Με όλα αυτά θα το επαναλάβω 1.000 φορές ότι είναι στιγμές σαν αυτές που ακούμε τους «ανευθυνοϋπεύθυνους» και φέρνουμε στο μυαλό μας τη σοφή εισήγηση του μακαρίτη του Χριστάκη Κατσαμπά για αποστρατωτικοποίηση με μια ανοχύρωτη Πολιτεία που δεν θα έδινε καμιά αφορμή για σφαγές σε περίπτωση ιταμής επιβουλής. Και όμως, τω καιρώ εκείνω του «κάθε σπίτι και κάστρο», και τι δεν του «σέρναμε» γελοιοποιώντας έναν πολύ μεγάλο, νούσιμο Κύπριο πατριώτη. Κλείνω με το απόφθεγμα του Eisenhower «Δεν υπάρχει δόξα στον πόλεμο που να αξίζει το αίμα που κοστίζει».

*ΒΑ, ΜΑ, PhD, πρώην επιθεωρητή και πρώτου λειτουργός Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού