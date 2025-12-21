Στο λιμάνι Ασντόντ η νέα αποστολή βοήθειας για τη Γάζα μέσω «Αμάλθεια» - 950 τόνοι

Έφθασε αργά το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι του Ασντόντ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η νέα αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Γάζα, μέσω του θαλάσσιου διαδρόμου «Αμάλθεια».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όλα εξελίχθηκαν σύμφωνα με τον προγραμματισμό και «ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκφόρτωσης» των 950 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε ανακοινώσει ότι στην αποστολή θα περιλαμβάνονται «950 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας, 44 κοντέινερ από την Κυπριακή Δημοκρατία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Γαλλία, τη Σλοβακία και το Κουβέιτ».

Όπως είχε δηλώσει το Σάββατο στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, η ανθρωπιστική βοήθεια περιλαμβάνει είδη διατροφής και υγιεινής και η αποστολή γινόταν σε συντονισμό με τον ΟΗΕ/UNOPS, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και σε συνεργασία με άλλα κράτη, όπως η Γαλλία και το Κουβέιτ και διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις, όπως η World Central Kitchen.

Πρόκειται για το πέμπτο δρομολόγιο από τον Αύγουστο μέχρι τον Δεκέμβριο, σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος, αναφέροντας ότι αυτή η βοήθεια έρχεται να προστεθεί στους 4.000 τόνους που έχουν σταλεί από τον Αύγουστο.

“Συνολικά ο όγκος βοήθειας που έχει μεταφερθεί στη Γάζα από την ενεργοποίηση του σχεδίου τον Μάρτιο 2024 ανέρχεται σε 30.000 τόνους”, σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι αναμένονται περισσότερα δρομολόγια τον Ιανουάριο, καθώς υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για αξιοποίηση του Σχεδίου Αμάλθεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ