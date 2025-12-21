Ο διορισμός του Μάριου Χαρτσιώτη ως επιτρόπου Προεδρίας τι δραστηριότητες συνεπάγεται; Μεταξύ άλλων στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται η διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων αλλά και των εγκλωβισμένων μας στην Καρπασία και στον Κορμακίτη. Πότε θα επισκεφθεί άραγε το Ριζοκάρπασο και τον Απόστολο Ανδρέα ο κ. Χαρτσιώτης και πότε θα μεταβεί στον Κορμακίτη; Ελπίζουμε να μην αληθεύουν οι πληροφορίες ότι ο κ. Χαρτσιώτης αρνείται να μεταβεί στα κατεχόμενα. Δικαίωμά του βέβαια αλλά, αν αυτό ισχύει, δεν μπορεί να εργάζεται ως επίτροπος Προεδρίας.