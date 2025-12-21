Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οδηγοί προσοχή: Έντονη χαλαζόπτωση στο highway Λεμεσού/Πάφου - Μειωμένη η ορατότητα (βίντεο, φώτο)

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ισχυρές βροχοπτώσεις επηρέασαν τόσο τις ορεινές όσο και τις παραθαλάσσιες περιοχές της επαρχίας Πάφου , με την ένταση των φαινομένων να είναι κατά τόπους ιδιαίτερα αυξημένη.

Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την Επαρχία Πάφου λίγο πριν από τις 13:00 το μεσημέρι της Κυριακής προκαλώντας προβλήματα σε διάφορες περιοχές.

Καταρρακτώδεις βροχές σημειώθηκαν για αρκετά λεπτά, ενώ σε ορισμένες κοινότητες αλλά και εντός της πόλης της Πάφου καταγράφηκε και χαλαζόπτωση. Ισχυρές βροχοπτώσεις επηρέασαν τόσο τις ορεινές όσο και τις παραθαλάσσιες περιοχές της επαρχίας Πάφου , με την ένταση των φαινομένων να είναι κατά τόπους ιδιαίτερα αυξημένη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, λόγω της έντονης χαλαζόπτωσης η ορατότητα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου είναι εξαιρετικά περιορισμένη, γεγονός που καθιστά επικίνδυνη την οδήγηση.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν ασφαλείς αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας.

Δείτε βίντεο: 

