Αντιγράφουν ο ένας τον άλλο…

Του Γιαννάκης Ηρακλέους

• Γονάτισαν τα νοικοκυριά από τον λογαριασμό του ρεύματος της τελευταίας διμηνίας. Φανταστείτε πόσος θα είναι εκείνος του Προέδρου της Δημοκρατίας που τυγχάνει και πολύτεκνος…Θα εστυλλομάθκιασεν ο καημένος μόλις άνοιξε τον φάκελο της ΑΗΚ και αντίκρισε τον λογαριασμό! Αν δεν εδούλευκε τζαι η Φιλίππα να πιάνει κατιτίς, θα εχρειάζετουν δανεικά για να φκάλει τον μήνα…

• Απού φύει-φύει από τον ΔΗΣΥ, με αποτέλεσμα το ΕΛΑΜ και το Προεδρικό να γεμώσουν με αγκρισμένα στελέχη του και τον ΔΗΣΥ να μοιάζει με… ελβετικό τυρί!

• Διαβάσατε την ανακοίνωση του τέως μετά τις πρόσφατες κινήσεις του βαφτιστιστικού του να αλώσει τον ΔΗΣΥ, του οποίου παριστάνει τον «μεσσία»; Τι είπε; Εποίησε την νήσσαν, άλλως… έπαιξε πελλόν!

• Στέφανος Στεφάνου, γ.γ.. του ΑΚΕΛ, μιλώντας για την πρόσφατη πυρκαγιά στα κρασοχώρια Λεμεσού: «Η κυβέρνηση προσπαθεί να θυματοποιήσει έναν άξιο τεχνοκράτη και να του φορτώσει όλες τις ευθύνες». Μόνον άξιος, κύριε Στεφάνου; Μοναδικός, ανεπανάληπτος! Μέχρι την Αυστραλία έφτασε η φήμη του και τον κάλεσαν να τον γνωρίσουν από κοντά! Δύσκολα πάντως μπορεί κάποιος να πιστέψει ότι ο Πρόεδρος είναι τόσον αχάριστος ώστε να προσπαθεί να θυματοποιήσει έναν τεχνοκράτη που «θυσιάστηκε» για να τον καλύψει, αφού ο κ. Γρηγορίου ισχυρίστηκε ότι πήγε στην Αυστραλία «με δική του πρωτοβουλία»! Δηλαδή περίπου… έτσι του εκάπνισε! Συμφοιτητής του Γιαννάκη Γιαννάκη διετέλεσε άραγε ο συντονιστής για την κατάσβεση των πυρκαγιών; Διότι μόνο κάποιος που παρακολούθησε μαθήματα «Ψυχολογίας του χιούμορ» μπορεί να το ρίχνει με τόση άνεση στην πλάκα!

• Δεν νομίζω να υπάρχει προηγούμενο στην ιστορία ενός στρατού όπως του ισραηλινού που «πολεμά» με άρματα μάχης εναντίον αμάχων που τρέχουν να σωθούν, δικαιώνοντας έτσι τον Εβραίο διανοούμενο που έγραψε: «Ο Χίτλερ πέτυχε τον στόχο του: μας έκανε να του μοιάσουμε…»

• Ο Χριστοδουλίδης θα μείνει στην ιστορία ως «ο Πρόεδρος που εμίλαν - εμίλαν τζ’ εν ελάλεν τίποτε, ενώ αποκάλυπτε όσα πρέσβευε με τη σιωπή του». Τον άκουσε κανείς να κάνει το παραμικρό σχόλιο για τη γενοκτονία στη Γάζα; Αποκαλύπτει έτσι το πόσο γοητευμένος είναι από τον επικηρυγμένο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, Βενιαμίν Νετανιάχου. Τον άκουσε κανείς να ασκεί την παραμικρή κριτική στο εν Κύπρω παράρτημα της εγκληματικής Χρυσής Αυγής; Αποκαλύπτει έτσι τον κρυπτοελαμιτισμό του…

• Ο λόγος που του Χριστοδουλίδη του έχει γίνει ψύχωση η επανεκλογή του το 2028 δεν είναι τόσον η εξασφάλιση του δικού του πολιτικού μέλλοντος. Περισσότερο έχει να κάνει με τη διατήρηση της προοπτικής συνέχισης της οικογενειακής δυναστείας, με την πρώτη κυρία να τον διαδέχεται το 2033 και να γίνεται έτσι η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο ίδιος ο πρώτος…πρώτος κύριος!

• Αντιγράφουν τόσο πιστά ο ένας τον άλλον που καθιστούν τους εκάστοτε Προέδρους μας εντελώς προβλέψιμους. Όπως ο Κληρίδης προκειμένου να εξασφαλίσει την υποστήριξη του ΔΗΚΟ στις εκλογές εττούμπαρε τις Ιδέες Γκάλι, όπως ο Τάσσος για να διαιωνίσει το status quo, άλλως τη «second best solution», δαιμονοποίησε το Σχέδιο Ανάν ναρκοθετώντας την επίλυση του Κυπριακού, όπως ο Χριστόφιας για να ικανοποιήσει το ΔΗΚΟ πριμοδότησε τον Έρογλου ώστε να μην επανεκλεγεί ο Ταλάτ, όπως ο Αναστασιάδης αντέγραψε τον Χριστόφια και πριμοδότησε τον Τατάρ για να γλυτώσει που τον Ακιντζί, έτσι και ο Χριστοδουλίδης -ο οποίος στη λογοκλοπή διαπρέπει- αντιγράφει τον τατά του πριμοδοτώντας με κάθε τρόπο τον Τατάρ προκειμένου να μην εκλεγεί ο Ερχιουρμάν που θα τον δυσκόλευε. Διότι, μπορεί ο Χριστοδουλίδης να διαβεβαιώνει προσήλωση στη ΔΔΟ, στην πραγματικότητα όμως τίποτα δεν τον φοβίζει περισσότερο από μια ομοσπονδιακή Κύπρο γιατί, σε τέτοια περίπτωση, θα έχει τους Τουρκοκύπριους μες στα πόδκια του, οπόταν αυτομάτως περιορίζονται τα αυτοκρατορικά προνόμια που απολαμβάνει ως εκλελεγμένος δικτάτορας και τα οποία του παραχωρήθηκαν χάρη στο Δίκαιο της Ανάγκης -μια επινόηση το 1964 του τότε Γενικού Εισαγγελέα, Κρίτωνα Τορναρίτη, κατόπιν ασφαλώς οδηγιών του Μακαρίου.