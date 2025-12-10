Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Viral

National Geographic: Viral στα social media πολική αρκούδα που παίζει με το χιόνι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο φωτογράφος Roie Galitz, απαθανάτισε την αρκούδα να κυλά και να ξύνει τη ράχη της στο χιόνι

«Μερικές φορές απλά πρέπει να παίζεις στο χιόνι», γράφει το National Geographic σε πρόσφατη ανάρτηση βίντεο, με πρωταγωνίστρια μια πολική αρκούδα που διασκεδάζει στον πάγο.

Ο φωτογράφος Roie Galitz, κατέγραψε με την κάμερά του, την αρκούδα να κυλά και να ξύνει τη ράχη της στο χιόνι, με το βίντεο να έχει αποσπάσει περισσότερα από μισό εκατομμύριο likes και χιλιάδες σχόλια.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης του National Geographic γράφει: «Μερικές φορές απλά πρέπει να παίζεις στο χιόνι και να ξύνεις καλά! Το να γλιστράς σε αυτόν τον πάγο μπορεί να είναι πολύ κρύο για εμάς, αλλά αυτή η πολική αρκούδα -που φωτογραφήθηκε από τον φωτογράφο @roiegalitz- έχει ένα παχύ στρώμα μονωτικής γούνας και ένα στρώμα λίπους, που την βοηθούν να παραμείνει ζεστή στις σκληρές συνθήκες».

Πηγή: lifo.gr

Tags

National Geographicviral videoVIRALBuzzlifeViral news

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα