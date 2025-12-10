Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ουκρανία: Νέα συνάντηση αύριο του «συναπισμού των προθύμων» - Στο επίκεντρο οι «εγγυήσεις ασφαλείας»

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, το εδαφικό και οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι μεταξύ των κύριων σημείων που μπλοκάρουν τις συνομιλίες.

Μια νέα συνάντηση του λεγόμενου «συνασπισμού των προθύμων», που συγκεντρώνει τους υποστηρικτές του Κιέβου, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 11/12, για να σημειωθεί πρόοδος σχετικά με τις «εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα Τετάρτη 10/12 εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης.

«Η συνάντηση του συνασπισμού των προθύμων αύριο, υπό τη συμπροεδρία της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, θα επιτρέψει να προχωρήσουμε σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα προσφερθούν στην Ουκρανία και τη σημαντική συμβολή των Αμερικανών», δήλωσε η εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζέν.

Το Ελιζέ διευκρίνισε στη συνέχεια πως η συνάντηση θα λάβει χώρα αύριο το απόγευμα με βιντεοδιάσκεψη.

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας διατράνωσαν τη Δευτέρα 8/12 στο Λονδίνο την αλληλεγγύη τους με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αυτοί εργάστηκαν επίσης σε μία αντιπρόταση σε αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία που παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο, θεωρήθηκε πολύ ευνοϊκό προς τη Ρωσία και το Κίεβο και οι σύμμαχοί του προσπαθούν να μετριάσουν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που θέλει να εξασφαλίσει την ειρήνη με κάθε κόστος, δήλωσε την Κυριακή ότι είναι «απογοητευμένος» από τον Ουκρανό ομόλογό του, που «δεν έχει ακόμη διαβάσει» το αμερικανικό σχέδιο, όπως υποστήριξε.

Το σχέδιο της Ουάσινγκτον προβλέπει ότι το Κίεβο θα παραχωρήσει εδάφη που δεν έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία με αντάλλαγμα υποσχέσεις ασφαλείας που κρίνονται ανεπαρκείς για την Ουκρανία.

Η Ουκρανία έχει πεισθεί ότι ακόμη κι αν κηρυχθεί εντέλει ειρήνη, η Ρωσία θα της επιτεθεί ξανά αργά ή γρήγορα.

