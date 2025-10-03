Δεν του έκανε ό,τι έκανε στον Ζελένσκι

Στον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον είδαμε ακόμα μια φορά τι σημαίνει ισχύς. Παράλληλα είδαμε και τι σημαίνει αδυναμία, δειλία και παράδοση. Είναι αλήθεια πως το είδαμε και στον Ζελένσκι που μόνο να τον χαστουκίσει ο Τραμπ έμεινε, όμως είναι το κάτι άλλο το χαστούκισμα του Ερντογάν. Πιο ευγενικό. Πιο απαλό. Όμως, πιο καυστικό. Δεν μπορέσαμε να μην σκεφτούμε πόσο πρέπει να φοβάται κάποιος για να μην πει απολύτως τίποτα παρά το γεγονός ότι θάβεται τόσο βαθιά μέσα στη γη εκ μέρους του ατόμου που έχει απέναντί του. Μήπως είναι κόμπλεξ ενοχής αυτό; Ο Τραμπ κάνει κέφι να βουλιάζει στη λάσπη το θύμα του το οποίο συνέλαβε επ’ αυτοφώρω και να το βγάζει και πάλι. Τα σχοινιά είναι στα χέρια του. Όποτε θέλει τα σφίγγει, όποτε θέλει τα χαλαρώνει. Το απολαμβάνει. Του θυμίζει τον ιερέα Μπράνσον, τον οποίο δεν θέλει να θυμάται ο Ερντογάν. «Πώς τον άφησες ελεύθερο όταν σου είπα άφησέ τον μέσα σε 24 ώρες, αλλιώς δεν θα ευθύνομαι γι’ αυτό που θα συμβεί; Άκουσες; Μπράβο! Μην με παρακούς καθόλου, είσαι ένα έξυπνο παιδί που ακούει». Τραβάει την καρέκλα του για να καθίσει. Είναι πολύ φυσιολογικό να το κάνει αυτό ένας δούλος στον αφέντη του. Όμως, αν το κάνει ο αφέντης στον δούλο του, μήπως δεν θα είναι πολύ ειρωνικό όπως στις βουβές ταινίες του Σαρλό; Για να πω την αλήθεια, παρακολούθησα πολύ προσεκτικά εκείνη τη στιγμή. Κράτησα την ανάσα μου. Φοβήθηκα ότι θα του τραβήξει την καρέκλα τώρα και ο δικός μας ο κ. Ταγίπ θα πέσει στο πάτωμα με πάταγο. Η ευγένεια του Τραμπ, έτσι δεν είναι; Όμως, αν ήθελε θα μπορούσε να τιμωρήσει έτσι τον Ερντογάν, λόγω των όσων είπε στο Fox Tv. Αλλά εκείνος προτίμησε άλλον τρόπο. Μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου τον αποκάλεσε «πλαστογράφο». «Εκείνος ξέρει καλύτερα από τον καθένα τις νοθευμένες εκλογές», είπε. Όταν το έλεγε αυτό, τον έδειχνε με το δάχτυλο και εκείνος νόμισε ότι του έκανε φιλοφρόνηση και χαμογέλασε βλακωδώς, επειδή δεν κατάλαβε τι του είπε. Έτσι έγινε ο πρώτος αρχηγός κράτους που θεώρησε φιλοφρόνηση τη νοθεία και χαμογέλασε.

Ύστερα; Αυτό που έγινε ύστερα είναι πιο τρομερό. Οι δημοσιογράφοι ρωτούν τον Τραμπ: «Ο Ερντογάν θα σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία;»«Δεν ξέρω», απάντησε ο Τραμπ, «όμως αν του πω να σταματήσει, θα σταματήσει»! Τι είδους αιχμαλωσία είναι αυτή; Τι μαλακία; «Δεν ξέρω τι σκέφτεται ο κ. Ερντογάν στο θέμα της Γάζας», λέει ο Τραμπ. Τι σημαίνει δεν ξέρει; Μήπως δεν είπε πως «το Ισραήλ κάνει γενοκτονία, δείχνοντας φωτογραφίες από τη Γάζα στο βήμα των Ηνωμένων Εθνών; Ο Τραμπ ξέρει τι λέει. Ξέρει και κάνει κέφι λέγοντας «ας το πει και σε εμένα να δούμε». Ο δικός μας κύριος Ταγίπ είναι άτολμος. Σιωπηλός. Για πες το ρε κύριε και σε αυτόν. «Ναι ρε, το Ισραήλ κάνει γενοκτονία», πες. Επειδή ξέρει πως δεν θα μπορούσε να το πει, απολαμβάνει και αυτή τη στιγμή.

Σταθείτε, δεν τέλειωσε ακόμα. Ο Τραμπ γυρίζει το βλέμμα του προς την τουρκική αντιπροσωπεία που κάθεται εκεί. Λέει το εξής φιλτράροντάς τους: «Αμάν, τι ωραίοι άνθρωποι είναι αυτοί. Πόσο εύκολα τυγχάνουν διαχείρισης. Αν ψάξετε στις σκηνές του δικού μας Χόλιγουντ, δεν θα μπορέσετε να βρείτε τέτοιους». Μου φαίνεται πως και εκείνοι δεν ξέρουν αγγλικά. Και χαμογελούν σαν να τους έκανε φιλοφρόνηση. Ο πιο κεφάτος του Οβάλ Γραφείου είναι ο Τομ Μπάρακ. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία. Τον αποκαλούν Κυβερνήτη της Μέσης Ανατολής. Καθώς κάνει χειραψία με τον Ερντογάν, του λέει «μου άρεσε πολύ η γραβάτα σας». Και εκείνος τον κοροϊδεύει. Λένε ότι αυτή η επίσκεψη κόστισε στην Τουρκία 150 δισεκατομμύρια δολάρια. Τι αγόρασε με αυτά τα χρήματα; Αγόρασε νομιμότητα. Τι σημαίνει αυτό; Δηλαδή, ξέρουμε ότι δεν είσαι νόμιμος, όμως θα συμπεριφερθούμε σαν να είσαι. Δεν μας νοιάζει καθόλου ο αυταρχισμός σου στην Τουρκία, η ανομία σου και η δημοκρατία που δολοφόνησες. Αρκεί να κάνεις ό,τι λέμε και να μας δώσεις αυτό που θέλουμε».

Έχουμε απέναντί μας πλέον μια Τουρκία που δεν θα μπορεί να πει όχι σε απολύτως τίποτα, το οποίο της ζητά ο Τραμπ στις ΗΠΑ. Αν όπως του είπε για τον ιερέα Μπράνσον, του πει «αποσύρσου από την Κύπρο μέσα σε 24 ώρες», θα αποσυρθεί. Αν του πει «δώσε πίσω το Βαρώσι στους ιδιοκτήτες του μέσα σε 24 ώρες», θα το δώσει. Ενώ η πραγματικότητα βρίσκεται τόσο γυμνή απέναντί μας, ακόμα έχουμε ψευδαισθήσεις εδώ. Ό,τι είναι ο Ερντογάν μπροστά στον Τραμπ, έτσι και χειρότερα είναι και οι δικοί μας ηγέτες μπροστά στον Ερντογάν!