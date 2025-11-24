Εντυπωσιακή έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη (βίντεο)

Ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, το ηφαίστειο Κιλαουέα εξερράγη ξανά στη Χαβάη με τις εικόνες να κόβουν την ανάσα.

Βίντεο δείχνουν λάβα να ρέει κάτω από το ηφαίστειο, καθώς τέφρα και καπνός εκτοξεύονται στον αέρα.

Lava flows from Hawaii’s Kilauea volcano https://t.co/LrYdSKslpg — Reuters (@Reuters) November 24, 2025

Σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή είναι η 37η έκρηξη από τον Δεκέμβριο του 2024.

Hawaii's Kilauea volcano spews lava from its crater during its latest eruption on November 23.



Located in a closed area of Hawaii Volcanoes National Park, Kilauea is one of the world's most active volcanoes and has been erupting intermittently since 2024 pic.twitter.com/Wx7N298wMO — TRT World (@trtworld) November 24, 2025

Πηγή: cnn.gr