Εντυπωσιακή έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα στη Χαβάη (βίντεο)

Ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, το ηφαίστειο Κιλαουέα εξερράγη ξανά στη Χαβάη με τις εικόνες να κόβουν την ανάσα. 

Βίντεο δείχνουν λάβα να ρέει κάτω από το ηφαίστειο, καθώς τέφρα και καπνός εκτοξεύονται στον αέρα.

Σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή είναι η 37η έκρηξη από τον Δεκέμβριο του 2024.

Πηγή: cnn.gr

