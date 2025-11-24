«Αγώνας δρόμου» για το SAFE - Τελικές κινήσεις για εξοπλιστικά και προαγωγές στην Εθνική Φρουρά

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον κατάλογο με τα εξοπλιστικά προγράμματα που επιθυμεί να εξασφαλίσει η Εθνική Φρουρά μέσω του σχετικού κανονισμού SAFE, όπως ανέφερε ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, εξήγησε ότι στις 27 Νοεμβρίου θα υποβάλει σχετική εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να εγκριθεί και να σταλεί επίσημα στις Βρυξέλλες για την έναρξη της διαδικασίας.

Παρά τις δηλώσεις, πριν από λίγες ημέρες, του εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «θέλει την Τουρκία κοντά στην αμυντική αρχιτεκτονική της», ο κ. Πάλμας επανέλαβε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να συμμετέχει στον κανονισμό, καθώς «απειλεί την Ελλάδα και αποτελεί κατοχική δύναμη στην Κύπρο».

Παρά ταύτα, ο υπουργός σημείωσε πως δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα η Άγκυρα να αναζητήσει τρόπο έμμεσης συμμετοχής μέσω ευρωπαϊκών εταιρειών με τουρκική μετοχική παρουσία.

Αναφερόμενος στην Εθνική Φρουρά, υπογράμμισε ότι το Υπουργείο έχει διαμορφώσει νέο σχέδιο ανακατανομής θέσεων, ενώ σύντομα θα προχωρήσουν οι αξιολογήσεις και κρίσεις για ανακατατάξεις σε υπαξιωματικούς και αξιωματικούς.

Πρόσθεσε ότι πρέπει να θεωρείται σίγουρο πως οι προαγωγές στην Εθνική Φρουρά θα γίνουν μέχρι το τέλος του χρόνου.

Τι είναι το SAFE

Το SAFE είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίθηκε στις 27 Μαΐου 2025, με σκοπό να ενισχύσει την αμυντική ικανότητα της Ένωσης μέσω κοινών εξοπλιστικών προγραμμάτων κατασκευής οπλικών συστημάτων, όπως υποστηρίζεται στο εγκεκριμένο κανονισμό του Ευρωπαικού Συμβουλίου.

Μέσω του SAFE, η ΕΕ θα διαθέσει έως και 150 δισ. ευρώ που θα εκταμιευθούν στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη κατόπιν αιτήματος και βάσει εθνικών σχεδίων. Οι εκταμιεύσεις θα λάβουν τη μορφή δανείων μακράς διάρκειας, τα οποία θα αποπληρωθούν από τα δικαιούχα κράτη μέλη.