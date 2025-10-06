Έγιναν πάρα πολλά σχόλια στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, λέει, για το άρθρο μου με τίτλο «Ντρέπομαι ως Κύπριος», το οποίο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Πολίτης». Το άρθρο πήρε 210 «likes» και αναδημοσιεύθηκε 25 φορές. Προσπάθησα να διαβάσω όσα γράφτηκαν με τη μετάφραση του ίντερνετ. Ήταν πολύ χρήσιμο για εμένα. Εξεπλάγην για να πω την αλήθεια. Πρέπει να παραδεχτώ πως δεν περίμενα τόσα πολλά. Πόσοι πολλοί τελικά θεωρούν πολύ σωστή την πολιτική του Χριστοδουλίδη για το Ισραήλ και τον εναγκαλισμό του με τον Νετανιάχου. Τι είχα γράψει; «Ως Κύπριος ντρέπομαι όταν κοιτάζω τη φωτογραφία στην οποία ο Χριστοδουλίδης αγκαλιάζεται με τον Νετανιάχου. Κοιτάζω αυτή τη φωτογραφία και τις διαδηλώσεις για την Παλαιστίνη στην Ισπανία. Ο Χριστοδουλίδης έβαλε να σβήσουν ακόμα και τα συνθήματα κατά του Ισραήλ που ήταν γραμμένα στους τοίχους. Είμαι πράγματι περίεργος για χάρη ποιου υπομένει αυτό τον ξεπεσμό. Μήπως πιστεύει πράγματι ότι το Ισραήλ θα ελευθερώσει την Κύπρο από την κατοχή της Τουρκίας;»

Ιδού, αυτές οι γραμμές εξόργισαν πάρα πολλούς.

Ναι, ντρέπομαι ως Κύπριος. Ντρέπομαι και για το γεγονός ότι ο Χριστοδουλίδης έμεινε στην αίθουσα των Ηνωμένων Εθνών, ενώ άδειασε η περισσότερη από τη μισή αίθουσα όταν βγήκε στο βήμα ο Νετανιάχου. Κάποιοι λένε «κλείσε τα μάτια σου να μην ντρέπεσαι». Κάποιοι ρωτούν: «Αν δεν ντρέπεσαι όταν ο Τατάρ εναγκαλίζεται με τον Ερντογάν, γιατί ντρέπεσαι γι’ αυτό;» Επαινούν τον Χριστοδουλίδη για τη σωστή του πολιτική. Κάποιος λέει «ο Πρόεδρος πάει πολύ καλά». Άλλος λέει «μπράβο!» Κάποιος άλλος διατάζει λέγοντας «κλείστε την εφημερίδα 'Πολίτης'». Και άλλα πολλά λένε: «Αν ντρέπεσαι να κοιτάζεις εκείνη τη φωτογραφία, τότε μην την κοιτάζεις». «Το Ισραήλ είναι ο αξιόπιστος σύμμαχός μας, όχι οι μουσουλμάνοι τζιχαντιστές». «Από πότε οι μουσουλμάνοι υπερασπίστηκαν την Κύπρο;» «Όταν ο Ερντογάν μετέτρεψε την Αγία Σοφία σε τζαμί, ο πρώτος που τον συνεχάρη ήταν ο Μαχμούτ Αμπάς». «Πρώτα απ’ όλα η πατρίδα και το Ισραήλ είναι αξιόπιστος σύμμαχος». «Ο εχθρός του εχθρού μας είναι φίλος μου». Ειδικά αυτή η πρόταση χρησιμοποιήθηκε πιο πολύ απ’ όλες στα σχόλια. Και αξίζει να σταθεί κανείς ιδιαιτέρως πάνω σε αυτήν. Ποιος είναι ο εχθρός του εχθρού; Η Τουρκία είναι εχθρός του Ισραήλ; Είστε τόσο πολύ απληροφόρητοι για τα πάντα; Δεν βλέπετε τα δρομολόγια των τουρκικών εμπορικών πλοίων που δεν σταμάτησαν καθόλου μέχρι σήμερα στα λιμάνια του Ισραήλ; Ποιος άνοιξε τον δρόμο του Ισραήλ στη Συρία; Η Τουρκία! Και ο Τραμπ το λέει συνεχώς στον Ερντογάν. «Εσύ ανέτρεψες τον Μπασάρ Άσαντ». Τον ανέτρεψε και παρέδωσε κοτζάμ χώρα στους ψυχοπαθείς τζιχαντιστές. Κάποιος λέει «εγώ συνεργάζομαι ακόμα και με τον διάβολο για να απελευθερώσω την Κύπρο από την κατοχή». Συνεργάσου τότε αδελφέ. Ποιος σε κρατάει; Υπήρχαν κάποιοι που συνεργάστηκαν και με τον Χίτλερ. Τι έπαθαν αργότερα; Και αυτό εγώ να σου το πω;

Κοιτάξτε, αυτό το σχόλιο είναι πολύ φιλόδοξο. Λέει το εξής: «Ντρεπόμαστε και εμείς για εσάς πατσαβούρες του Ισλάμ. Μπράβο στον Πρόεδρο, μπράβο στον Νετανιάχου επειδή πολεμά με το πολιτικό Ισλάμ». Φαίνεται ότι κάποιοι Ελληνοκύπριοι αδελφοί μας βλέπουν το Ισραήλ ως μια ανίκητη χώρα. Γι’ αυτό το αγκάλιασαν σφιχτά. Υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ότι «βρήκαμε ένα ισχυρό και γερό κράτος που στέκεται στο πλάι μας κατά της κατοχής, να το εγκαταλείψουμε τώρα;» «Το Ισραήλ διεξάγει αγώνα ύπαρξης, μακάρι και εμείς να κάναμε το ίδιο», λένε. Ο Νετανιάχου σκότωσε εβδομήντα χιλιάδες άτομα μέσα σε δύο χρόνια στη Γάζα. Ας σκοτώσει. «Αυτή τη στιγμή τα εθνικά μας συμφέροντα είναι να έχουμε ισχυρούς συμμάχους. Η χώρα μας απειλείται συνεχώς από την Τουρκία. Θέλουμε αμυντικά συστήματα για να απελευθερώσουμε την Κύπρο μας μια μέρα», λέει ο Ελληνοκύπριος αδελφός. Υπάρχουν και άλλα πολλά σχόλια. Να γράψω ακόμα ένα: «Υποστηρίζετε τους Παλαιστίνιους που συνεχάρησαν τον Ερντογάν όταν έκανε τζαμί την Αγία Σοφία. Είστε στο πλευρό των Παλαιστινίων που αποκαλούν την Κυπριακή Δημοκρατία ελληνική διοίκηση της νότιας Κύπρου. Η τυφλή υποστήριξη είναι κακό πράγμα, όμως η ιδεολογική τύφλα είναι χειρότερη». Αυτή η πρόταση είναι μερικώς ορθή.

Και κάποιος μου είπε: «Δεν είσαι Κύπριος, είσαι Τούρκος». Γέλασα…