«Στην Ελλάδα ζεις, δεν υπάρχει ελπίς»

Σαν να βγήκε από χρονοκάψουλα που έφτασε στη Γη από το εξώτερο Διάστημα.

Προσεδαφίστηκε εδώ και μερικά χρόνια και… κάποιος τον έπεισε ότι μπορεί να σώσει ολόκληρη χώρα. Η χώρα λέγεται Ελλάδα κι έχει ιστορία χιλιάδων χρόνων…

Το όνομά του είναι Αλέξης Τσίπρας. Κατέβηκε κι έκανε τα πρώτα του βήματα στη χώρα. Βγαίνοντας από τη χρονοκάψουλα βρήκε μπροστά του έναν άνθρωπο που κρατούσε ένα δαχτυλίδι. Ήταν ο Αλέκος Αλαβάνος, ο αρχηγός τότε του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το σκέφτηκε και πολύ… «Εσύ είσαι ο άνθρωπος που θα σώσει τη χώρα, πάρε το δαχτυλίδι του αρχηγού. Καλό αγώνα…».

Έτσι, ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε με χαμηλά ποσοστά, κάτω από τρία τοις εκατόν. Κι όμως, η πολιτική φαίνεται να προτιμά τους τολμηρούς. Από το 3% ο Αλέξης βρέθηκε στην εξουσία! Πέρασαν τα χρόνια και ο Αλέξης φθάρηκε, έκανε και τις κωλοτούμπες που όλη η Ελλάδα πιθανόν να θυμάται…

Ήρθε όμως το πλήρωμα του χρόνου… Μετά από το ανδραγάθημα του δημοψηφίσματος που ενώ ανακάτεψε το ναι και το όχι και διάλεξε ότι αντίθετο πρότεινε ο ίδιος!! Κι έπεσε φαρδύς πλατής…

Αφού αποσύρθηκε για αρκετό διάστημα είδε την καθίζηση Μητσοτάκη και ξαναμπήκε στη χρονοκάψουλα και διακήρυξε πως θέλει να ξανασώσει τη χώρα…

Ο Αλέκος Αλαβάνος, που του έδωσε την πρώτη φορά το δακτυλίδι, δεν άντεξε. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Αλαβάνος, λίγα μόλις λεπτά μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του πρώην Πρωθυπουργού από τη θέση του βουλευτή, δήλωσε. «Με κάνετε πρωί - πρωί να γελάσω, γιατί θα έλεγα ότι όλα αυτά τα γεγονότα που βλέπουμε στον χάρτη των διαφόρων οργανώσεων, κομμάτων και λοιπά, συναντάμε αστεία πράγματα. Η Ελλάδα έχει φοβερές ανάγκες», ανέφερε αρχικά ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του στο OPEN. «Τέτοιοι άνθρωποι θα πρέπει να πάνε να γονατίσουν μπροστά σε έναν δεσπότη και να ζητήσουν συγγνώμη για αυτά που έχουν κάνει σε βάρος της Ελλάδας. Και σήμερα προσπαθούν να παρουσιαστούν σαν σωτήρες, σαν να κάνουν καμιά μεγάλη θυσία, όπως η παραίτηση από τη Βουλή. Όχι, έχουν αμαρτία για τη μέχρι σήμερα κατάσταση», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στον πρώην Πρωθυπουργό.