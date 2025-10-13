Τα STEAM Ambassadors και το Πλανητάριο

Της δρος Άντρης Βρυώνη*

Το πρόγραμμα STEAM Ambassadors είναι σχεδιασμένο να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ηλικιών και δεξιοτήτων, ξεκινώντας από παιδιά 5 ετών και άνω, αλλά χωρίς να είναι αυστηρά συνδεδεμένο με την ηλικία. Αυτό που το καθορίζει δεν είναι το βιολογικό επίπεδο ανάπτυξης αλλά η διαδρομή μάθησης και το επίπεδο δεξιοτήτων που κάθε μαθητής μπορεί να καλλιεργήσει και να πιστοποιήσει.

Στην πράξη, το πρόγραμμα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και καλύπτει όλα τα στάδια: skilling, upskilling και reskilling, δίνοντας τη δυνατότητα όχι μόνο σε μαθητές αλλά και σε νέους ή ακόμη και ενήλικες να ακολουθήσουν την πορεία.

Επίπεδο 1 – Ανακάλυψη: τα μικρότερα παιδιά μπαίνουν στον κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας μέσα από παιχνίδι, πειράματα και βιωματικές δραστηριότητες.

Επίπεδο 2 – Διερεύνηση: οι μαθητές περνούν στη συνεργασία και τη συστηματική έρευνα με εργαλεία inquiry-based learning, εισάγονται στη ρομποτική και στον ψηφιακό γραμματισμό.

Επίπεδο 3 – Δημιουργία: έμφαση στην παραγωγή έργου, με μεθοδολογία Project-Based Learning· οι συμμετέχοντες σχεδιάζουν, δημιουργούν και παρουσιάζουν λύσεις.

Επίπεδο 4 – Καινοτομία: συμμετοχή σε hackathons, διαγωνισμούς και citizen-science έργα για πραγματικές προκλήσεις της κοινωνίας και της βιομηχανίας.

Επίπεδο 5 – Πρεσβευτές (Ambassadors): οι συμμετέχοντες γίνονται ηγέτες και μέντορες, συνεργάζονται με ερευνητικά κέντρα και βιομηχανικούς εταίρους και αποκτούν πιστοποίηση CCC.

Το ψηφιακό portfolio που δημιουργούν σε κάθε στάδιο λειτουργεί ως «διαβατήριο» δεξιοτήτων για σπουδές, πρακτική άσκηση ή επαγγελματικές ευκαιρίες.

Θέλω να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όσους επισκέφθηκαν το Πλανητάριο· γιατί με την παρουσία τους έδωσαν ζωή στο όραμά μας και μας ενέπνευσαν να συνεχίσουμε.

Το Πλανητάριο δεν είναι μόνο ένας χώρος προβολής αλλά ένας ζωντανός οργανισμός μάθησης και καινοτομίας. Προχωρώντας μπροστά, η νεοσύστατη Μονάδα Καινοτομίας, Έρευνας και Μάθησης μεγαλώνει και έχει ήδη προσθέσει μια σειρά από νέες καινοτόμες υπηρεσίες και εμπειρίες.

Σύντομα οι επισκέπτες θα μπορούν να ζήσουν:

εκπαιδευτικά escape rooms με γρίφους Φυσικής, Τεχνολογίας και Ιστορίας της Επιστήμης,

με γρίφους Φυσικής, Τεχνολογίας και Ιστορίας της Επιστήμης, corporate activities και team building με διαστημικές προσομοιώσεις,

και team building με διαστημικές προσομοιώσεις, γενέθλια με εκπαιδευτικό concept , όπου τα παιδιά γίνονται «αστροναύτες για μια μέρα»,

, όπου τα παιδιά γίνονται «αστροναύτες για μια μέρα», weekend bootcamps με project-based μάθηση

με project-based μάθηση Astronomy Nights at Your Place, όπου το Πλανητάριο «ταξιδεύει» σε κοινότητες, σχολεία και εταιρείες.

Παράλληλα, εμπλουτίζουμε το πρόγραμμα με STEAM workshops, το STEAM Ambassadors Programme στα σχολεία με εξωτερική πιστοποίηση, καθώς και την Ακαδημία Εκπαιδευτικών STEAM για επαγγελματική ανάπτυξη δασκάλων και καθηγητών. Με το Dome on the Go, ο φορητός θόλος μας φέρνει την εμπειρία του Πλανηταρίου παντού.

Τέλος, συνεργαζόμαστε με σχολεία, πανεπιστήμια και οργανισμούς για τον συν-σχεδιασμό STEAM fairs και hackathons, δίνοντας στους μαθητές και τους νέους την ευκαιρία να παρουσιάσουν projects με κοινωνικό και επιστημονικό αντίκτυπο.

Το Πλανητάριο δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια· είναι μια εμπειρία που σε βάζει να κοιτάξεις το σύμπαν αλλά και τον εαυτό σου με άλλο μάτι.

Όταν κοιτάς τα αστέρια συνειδητοποιείς ποιος πραγματικά είσαι. Είναι μια στιγμή αυτογνωσίας που σε κάνει να αναρωτιέσαι, να ωριμάζεις νοητικά, να κατανοείς τη θέση σου μέσα σε ένα άπειρο, δυναμικό σύμπαν. Μαθαίνεις ότι είσαι φτιαγμένος από τα ίδια υλικά με τα αστέρια· ότι η αξία σου δεν είναι τυχαία αλλά συνδέεται με τη δημιουργία του ίδιου του κόσμου.

Ταυτόχρονα, αντιλαμβάνεσαι ότι τίποτα δεν υπάρχει απομονωμένο. Είσαι μέρος ενός διασυνδεδεμένου, άπειρου συστήματος, όπου κάθε πράξη, κάθε απόφαση, κάθε σκέψη έχει αντίκτυπο που αγγίζει άλλους ανθρώπους, κοινότητες και το περιβάλλον.

Η αστρονομία μάς διδάσκει να βλέπουμε πέρα από το άτομο: να κατανοούμε μοντέλα και νοοτροπίες που επηρεάζουν τη ζωή μας. Όπως τα αστέρια και οι πλανήτες συνδέονται μεταξύ τους, έτσι και εμείς είμαστε αλληλένδετοι, και ο καθένας μας μπορεί να επηρεάσει την πορεία του κόσμου.

Ιδρύτριας και διευθύντριας του STEMFREAK, ενός κέντρου καινοτομίας και ερευνητικού κόμβου για νέους στην Κύπρο, καθώς και διευθύντρια Καινοτομίας, Έρευνας και Μάθησης στο Πλανητάριο Κύπρου.