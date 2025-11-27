Αναβάθμιση Κυπριακής Παιδοβουλής σε θεσμικό εταίρο του κράτους εξήγγειλε ο Χριστοδουλίδης

Την επίσημη αναβάθμιση της Κυπριακής Παιδοβουλής σε θεσμικό εταίρο του κράτους ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της ετήσιας Διαβούλευσης της Παιδοβουλής, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την εποπτεία του Γραφείου του Επιτρόπου του Πολίτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο του Πολίτη, κατά τη διαβούλευση συζητήθηκε το υπόμνημα της 29ης Οκτωβρίου 2025, το οποίο περιλαμβάνει συστάσεις, εισηγήσεις και προτάσεις των επιτροπών της Παιδοβουλής προς Υπουργεία, Υφυπουργεία και κρατικούς φορείς για σειρά θεμάτων που απασχολούν τη νεολαία.

Οι μαθητές-βουλευτές συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση, παρουσιάζοντας τις εισηγήσεις τους για στελέχωση σχολείων με επαρκή αριθμό ψυχολόγων, συμβούλων και κοινωνικών λειτουργών, ενίσχυση και αναβάθμιση του ολοήμερου σχολείου, εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, επαναφορά της Αγωγής του Πολίτη και ένταξη εργαστηρίων πολιτικής και κοινωνικής αγωγής ενόψει του δικαιώματος ψήφου στα 17, ασφάλεια στη μεταφορά μαθητών, συνεργασία φορέων μέσω διϋπουργικών ή διατμηματικών επιτροπών για θέματα νεολαίας, ενίσχυση του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, αντιμετώπιση της βίας στα σχολεία και εκπαίδευση σε θέματα ανθρωπίνων σχέσεων, ασφάλεια στο διαδίκτυο, προγράμματα επιμόρφωσης γονέων και χρηματοδότηση της Κυπριακής Παιδοβουλής.

Πρόεδρος: «Το κράτος είναι οι πολίτες του»

Σε χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η κυβέρνηση προχωρά άμεσα στην αναβάθμιση της Παιδοβουλής σε θεσμικό συνεργάτη του κράτους, γεγονός που θα επιλύσει και ζητήματα σχετικά με την αύξηση του προϋπολογισμού της.

«Αυτό είναι ενδεικτικό της σημασίας που δίνουμε στη δουλειά σας», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως η άμεση και συνεχής επαφή με τους πολίτες, και ιδιαίτερα με τους νέους, αποτελεί προτεραιότητα της διακυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέλυσε το όραμα της κυβέρνησης για ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία, επισημαίνοντας ότι σήμερα ο ενεργητικός ρόλος τους δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Γι’ αυτό, όπως είπε, προωθούνται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για γεφύρωση του χάσματος μεταξύ πολιτών και εξουσίας.

Μεταξύ των μέτρων που ανέφερε περιλαμβάνονται οι νεανικές και συμμετοχικές πλατφόρμες «Έκφραcy», «Φωνή του Πολίτη», «η-Διαβούλευση», καθώς και η ιστοσελίδα diakivernisi.gov.cy που παρουσιάζει το κυβερνητικό έργο. Εξήρε επίσης το Νομοσχέδιο Πρωτοβουλίας Πολιτών, που επιτρέπει την κατάθεση νομοσχεδίων από τους πολίτες μέσω συλλογής υπογραφών.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις, μαζί με την αυτόματη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους και την καθιέρωση του δικαιώματος ψήφου στα 17, αποτελούν απτά δείγματα της αλλαγής που συντελείται στη χώρα.

Στόχος μας, ανέφερε, «είναι να αλλάξουμε το κράτος του 1960, να το εκσυγχρονίσουμε και να το καταστήσουμε ικανό να ανταποκρίνεται στα δεδομένα του 2025».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η Ημερίδα Διαβούλευσης στοχεύει στη δημιουργία ουσιαστικής σχέσης μεταξύ μαθητών και εκτελεστικής εξουσίας, υπογραμμίζοντας πως η κριτική των νέων θα αποτελέσει βάση για βελτιωτικές κινήσεις.

Εξήρε τη σοβαρότητα, την υπευθυνότητα και την τεκμηριωμένη δουλειά των μαθητών στις επιτροπές της Παιδοβουλής, συγχαίροντάς τους για το υψηλό επίπεδο των εισηγήσεών τους.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι το υπόμνημα της Παιδοβουλής θα τεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε όλα τα Υπουργεία να δώσουν πλήρεις και συγκεκριμένες απαντήσεις.

ΚΥΠΕ

Αναφερόμενος σε επιμέρους ζητήματα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στα θέματα παιδείας και υγείας, επισημαίνοντας ενδεικτικά τη διατήρηση του δημοτικού σχολείου στον Κάμπο της Τσακκίστρας με έναν μόνο μαθητή, την αύξηση κατά 6,6% των δαπανών για το κράτος κοινωνικής πρόνοιας, την αύξηση των ολοήμερων σχολείων κατά 60, με στόχο όλα τα δημοτικά να είναι ολοήμερα μέχρι το 2028 και τις ενέργειες για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, σε συνεργασία με άλλους έξι Ευρωπαίους ηγέτες, με εξελίξεις ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ολοκληρώνοντας, ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι όλες αυτές οι δράσεις, μαζί με την αυτόματη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους και το δικαίωμα ψήφου στα 17, συνιστούν τη μεγάλη αλλαγή που συντελείται στην Κύπρο.

«Θέλουμε να εκσυγχρονίσουμε το κράτος του 1960 και να το προσαρμόσουμε στις ανάγκες του 2025», κατέληξε.

Στη διαδικασία συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης, η Υφυπουργός Πρόνοιας Μαριλένα Ευαγγέλου, εκπρόσωποι των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας, Δικαιοσύνης και Υγείας, καθώς και των Υφυπουργείων Έρευνας και Καινοτομίας και Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Παρόντες ήταν επίσης ο Επίτροπος του Πολίτη Παναγιώτης Παλατές, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Έλενα Περικλέους και η Πρόεδρος του Συμβουλίου «ΦΩΝΗ», Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα.