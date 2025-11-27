Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συμπληρωματικός προϋπολογισμός €230 εκατ. ευρώ για το 2025

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Οι πρόσθετες ανάγκες δεν επηρεάζουν τις οροφές δαπανών που καθορίζονται στο τρέχον Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής, καθώς έχουν εξασφαλιστεί ισόποσες εξοικονομήσεις

Το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 229.931.205 ευρώ. Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ δεν υπάρχει αύξηση στις οροφές δαπανών που καθορίζονται στο τρέχον Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής, εφόσον έχουν εξασφαλιστεί ισόποσες εξοικονομήσεις.

Οι σημαντικότερες σε ύψος δαπάνες αφορούν:

  • Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων: €28,5 εκ. 
  • Χορηγίες για ανάληψη της αρμοδιότητας συντήρησης δρόμων πρωταρχικής σημασίας από τους Δήμους: €28,5 εκ. 
  • Αύξηση της Γενικής Κυβερνητικής Συνεισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών ασφαλίσεων: €28,4 εκ. 
  • Καταβολή Γενικής Κυβερνητικής Συνεισφοράς στο ΓεΣΥ: €27,3 εκ.
  • Αύξηση της Κρατικής Συνεισφοράς στο Ταμείο Πληρωμών του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών: €20,3 εκ.
  • Ενίσχυση Αμυντικής Θωράκισης: €15 εκ.
  • Συμβατικές υποχρεώσεις για τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές: €14,2 εκ.
  • Υπερωριακή Απασχόληση μελών της Αστυνομίας: €13 εκ. 

 

