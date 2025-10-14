Τρεις φωτογραφίες του ανθρώπινου πολιτισμού

Όταν αντίκρισα τη φωτογραφία της Γάζας από ψηλά ένιωσα ένα δέος. Η σημερινή στήλη είναι διαφορετική από τις προηγούμενες. Θα έχει τρεις φωτογραφίες! Και λίγα λόγια…

Είναι οι σκέψεις που έκανα βλέποντας τη φωτογραφία της Γάζας. Αν την ανακατέψεις με άλλες φωτογραφίες του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου θα δυσκολευτείς να την ξεχωρίσεις.

Οι άλλες δυο φωτογραφίες είναι η μια από τη Χιροσίμα της Ιαπωνίας και η άλλη από τη Δρέσδη, της ναζιστικής Γερμανίας.

Μοιάζουν αλλά η ιστορία τους είναι παντελώς διαφορετική.

Η Γάζα, η Χιροσίμα και η Δρέσδη. Η Γάζα ισοπεδώθηκε από το Ισραήλ σε έναν πόλεμο που μακάρι να τέλειωσε… Η Χιροσίμα ισοπεδώθηκε από τους Αμερικανούς και με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς συνθηκολόγησε η Ιαπωνία και ο Β΄Παγκόσμιος τέλειωσε.

Η τρίτη φωτογραφία είναι από τη Δρέσδη το 1945. Εδώ η Ιστορία κάνει τα κλειστά μάτια. Η ναζιστική Γερμανία είχε ηττηθεί αλλά οι Σύμμαχοι ήθελαν μια φρικαλέα ρεβάνς. Δεν… υπήρχε κανένας απολύτως λόγος να ισοπεδωθεί η Δρέσδη. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες βρήκαν τραγικό θάνατο στα υπόγεια καταφύγιά τους. Τέτοια ήταν η αγριότητα των βομβαρδισμών που ο Τσόρτσιλ αναφώνησε σε μια στιγμή απόγνωσης και ειλικρίνειας. «Μήπως Γίναμε Ζώα;»

Να πώς περιγράφει ο Guardian όσα είδαν ο δημοσιογράφος και ο φωτορεπόρτερ του από ψηλά, πετώντας με ιορδανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε και έριξε βοήθεια στον πολύπαθο θύλακα. «Από τον αέρα, η Γάζα μοιάζει με τα ερείπια ενός αρχαίου πολιτισμού, που ήρθε στο φως μετά από αιώνες σκοταδιού. Ένα μωσαϊκό από τσιμεντένια σχήματα και κατεστραμμένους τοίχους, γειτονιές διάσπαρτες με κρατήρες, ερείπια και δρόμοι που δεν οδηγούν πουθενά. Τα απομεινάρια πόλεων που έχουν εξαφανιστεί».

Υπάρχουν αμέτρητες παρόμοιες φωτογραφίες σε όλο τον πλανήτη όπου ο Ηράκλειτος δικαιώνεται: «Πόλεμος πατήρ πάντων, των πάντων βασιλεύς».