Μια φωτογραφία από το  μακρινό παρελθόν

Ήδη η παρούσα φωτογραφία ξαφνιάζει με το περιεχόμενό της. Αποκλείεται να μην είναι στημένη. Τόσοι πολλοί αναγνώστες; Πού βρέθηκαν, σε ποια στάση λεωφορείου, σε ποια πλατεία και σε ποια χώρα;

Κι όμως, θα υπάρξει μια τέτοια φωτογραφία όταν ο χρόνος κυλήσει προς το… μέλλον. Όταν η περιβόητη AI θα… κουραστεί να ασχολείται μαζί μας κι εμείς μαζί της. Θα έρθει αυτή η εποχή, εφόσον η «μηχανή λογοκλοπής» θα στερέψει από τα κλοπιμαία κείμενα που καταληστεύει τον πλανήτη…

Δεν είμαι εχθρός της ΑΙ! Αστεία πράματα… Όσο περνά ο καιρός, η έτοιμη γνώμη- δεν την λέω γνώση- τόσο και θα κατακλύζει το σύμπαν, σκορπίζοντας αμέτρητες γνώμες. Οι άνθρωποι δεν θα σκέφτονται μόνοι τους, αλλά μέσω των δακτύλων τους. Θα πληκτρολογούν το ερώτημα και η ΑΙ θα τους απαντά με έτοιμη άποψη.

Θα ζήσουμε αυτήν την εποχή στον πλανήτη μας. Ίσως η ΑΙ μας πάρει και σε άλλους πλανήτες, σε άλλους κόσμους που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Κι όμως, θα είναι μια περιορισμένη γνώμη, αρεστή μόνο στα μάτια μας, αλλά δεν θα αγγίζει ούτε στο ελάχιστο τη γνώση μας.

Πρόκειται για μια χρήσιμη για τη νέα εποχή γνωμοδότηση. Οι άνθρωποι αλλάζουν και αυτήν την εποχή βρισκόμαστε στο μεταίχμιο της αναμονής μιας παντελώς διαφορετικής. Η ΑΙ δεν θα μπορέσει να αναπτύξει ούτε συνείδηση ούτε ηθική. Στην Απολογία Σωκράτη του Πλάτωνα, ο Σωκράτης αποφασίζει να διερευνήσει τη φήμη του ως ο σοφότερος άνθρωπος στην Αρχαία Ελλάδα. Ρωτάει πολιτικούς και καλλιτέχνες - μόνο και μόνο για να ανακαλύψει ότι όσοι ισχυρίζονται ότι έχουν γνώση, στην πραγματικότητα γνωρίζουν λιγότερα απ' όσα νομίζουν.

Ο Πλάτωνας μάς διδάσκει ότι αν αναγνωρίσουμε πόσο λίγα γνωρίζουμε, έχουμε περισσότερο χώρο για ερωτήσεις, διάλογο και αληθινή κατανόηση.

Ίσως στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, η πιο γνωστή ρήση του Σωκράτη να είναι πιο επίκαιρη από ποτέ: «Η μόνη αληθινή σοφία είναι να ξέρεις ότι δεν ξέρεις τίποτα».

Κάνω την πιο πάνω αναφορά στους κλασικούς μας, γιατί πρόσφατα η ΑΙ υπέστη την πρώτη της ήττα, δίνοντας λάθος απάντηση: Το ChatGPT φαίνεται να αυτοσχεδιάζει και να κάνει λάθη «σαν κοινός μαθητής», διαπιστώνει νέα μελέτη από δύο ερευνητές εκπαιδευτικούς που έθεσαν στο bot Τεχνητής Νοημοσύνης ένα μαθηματικό πρόβλημα 2.400 ετών.

Στο πείραμα ζητήθηκε από το chatbot να λύσει μια εκδοχή του προβλήματος «διπλασιασμού του τετραγώνου» – ένα μάθημα που περιγράφεται από τον Πλάτωνα περίπου το 385 π.Χ. – και είναι ίσως το παλαιότερο τεκμηριωμένο πείραμα στη μαθηματική εκπαίδευση…