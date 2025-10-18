Χιλιάδες διαδήλωσαν στη Λευκωσία για την «Νέα Εποχή» με τον Τουφάν Έρχιουρμαν

Η πορεία «Πορευόμενοι σε μια Νέα Εποχή», που διοργανώθηκε για τον υποψήφιο πρόεδρο Τουφάν Έρχιουρμαν, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην κατεχόμενη Λευκωσία, με χιλιάδες συμμετέχοντες. Άτομα από όλα τα κοινωνικά στρώματα, από εκπαιδευτικούς και εργάτες μέχρι καταστηματάρχες και νέους, έδωσαν χρώμα στην πορεία με τις σημαίες και τα χειροκροτήματά τους. Οι συμμετέχοντες πορεύτηκαν με ελπίδα και αποφασιστικότητα προς τη νέα εποχή, φωνάζοντας το σύνθημα «Περπατάμε μαζί, κερδίζουμε μαζί».

«Προεδρικές εκλογές»

Αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα θα είναι ανοικτές οι 777 κάλπες για την ανάδειξη του νέου ηγέτη των Τ/κ, στις «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα.

Για πρώτη φορά φέτος η καταμέτρηση των ψήφων θα γίνει ηλεκτρονικά και γι’ αυτό ο «πρόεδρος» του «ανωτάτου εκλογικού συμβουλίου» είπε ότι τα αποτελέσματα αναμένονται σε μιάμιση με δύο ώρες περίπου μετά το κλείσιμο των καλπών.

Ο τελικός αριθμός των «ψηφοφόρων» είναι 218.313 και οι υποψήφιοι 8, εκ των οποίων 6 είναι ανεξάρτητοι: Οσμάν Ζορμπά (Κυπριακό Σοσιαλιστικό Κόμμα, Τουφάν Ερχιουρμάν (Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα), Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγκ (Ανεξάρτητος), Αχμέτ Μποράν (Ανεξάρτητος), Μεχμέτ Χασγκιουλέρ (Ανεξάρτητος), Ιμπραήμ Γιαζιτσί (Ανεξάρτητος), Χουσεΐν Γκιουρλέκ (Ανεξάρτητος), Ερσίν Τατάρ (Ανεξάρτητος).

Για την εκλογή από τον πρώτο γύρο απαιτείται πλειοψηφία 50% των «έγκυρων ψήφων» συν μία. Εάν κανένας από τους υποψηφίους δεν το πετύχει αυτό, θα υπάρξει δεύτερος γύρος «εκλογών» την επόμενη Κυριακή, 26 Οκτωβρίου.

Σε προηγούμενες «προεδρικές εκλογές», η προσέλευση των ψηφοφόρων και τα ποσοστά προσέλευσης και οι νικητές ήταν οι εξής:

1985: 94.277 «ψηφοφόροι» - 85,7% προσέλευση (Νικητής Ραούφ Ντενκτάς)

1990: 101.172 «ψηφοφόροι» - 93,48% προσέλευση (Νικητής Ραούφ Ντενκτάς)

1995: Στον 1ο γύρο: 113.398 «ψηφοφόροι» - 85,13% προσέλευση Στον 2ο γύρο: 113.440 «ψηφοφόροι» - 80,12% προσέλευση (Νικητής Ραούφ Ντενκτάς)

2000: Στον 1ο γύρο: 126.675 «ψηφοφόροι» - 81,02% προσέλευση. Δεν έγινε δεύτερος γύρος αφού ο υποψήφιος του ΚΕΕ τότε, Ντερβίς Έρογλου απέσυρε την υποψηφιότητά του κι έτσι ανακηρύχθηκε και πάλι ο Ραούφ Ντενκτάς

2005: 147.823 «ψηφοφόροι» - 69,58% προσέλευση (Νικητής: Μεχμέτ Αλί Ταλάτ)

2010 - 164.072 «ψηφοφόροι» - 76,3% προσέλευση (Νικητής Ντερβίς Έρογλου)

2015 - 1ος γύρος: 176.916 «ψηφοφόροι» - 62,35% προσέλευση 2ος γύρος: 176.980 «ψηφοφόροι» - 64,12% προσέλευση (Νικητής Μουσταφά Ακιντζί)

2020 - 1ος γύρος: 198.957 «ψηφοφόροι» - 58,29% προσέλευση 2ος γύρος: 199.029 «ψηφοφόροι» - 67,29% προσέλευση (Νικητής Ερσίν Τατάρ).