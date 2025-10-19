Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Φεστιβάλ Erasmus Days 2025 στην Πάφο στέλνοντας μήνυμα συμπερίληψης, ελπίδας και ευρωπαϊκής συνεργασίας από δεκάδες οργανισμούς και νέους της πόλης.

Χτες, 18 Οκτωβρίου 2025, η Πλατεία 28ης Οκτωβρίου (Πλατεία Δημαρχείου) στην Πάφο πλημμύρισε με χρώματα, ήχους, γεύσεις και εμπειρίες από όλη την Ευρώπη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Erasmus Days 2025.

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με τον Δήμο Πάφου και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Πάφου, ανέδειξε τον δυναμισμό και τη διάθεση της πόλης να αγκαλιάσει την Ευρώπη και τις αξίες της: ισότητα, αλληλεγγύη, διαφορετικότητα και συμπερίληψη.

Περισσότεροι από 32 οργανισμοί, σχολεία, πανεπιστήμια και ΜΚΟ συμμετείχαν με περίπτερα και δράσεις, παρουσιάζοντας το έργο τους και προσφέροντας στο κοινό πληροφόρηση για ευρωπαϊκά προγράμματα, ευκαιρίες κινητικότητας και δυνατότητες μάθησης.

Η βραδιά περιλάμβανε διαδραστικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες, γαστρονομικές δημιουργίες από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Τεχνική Σχολή Πάφου, καθώς και καλλιτεχνικό πρόγραμμα από το Α΄ Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Πάφου, το Aspire Private School και το International School of Paphos, και κορυφώθηκε με συναυλία από το δημοφιλές μουσικό συγκρότημα On Tour.

Κατά την επίσημη τελετή, ο Δήμαρχος Πάφου υπογράμμισε τη σημασία της φιλοξενίας του Φεστιβάλ στην πόλη, αναφέροντας ότι το Erasmus είναι πολλά περισσότερα από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

«Είναι μια γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στους λαούς της Ευρώπης», σημείωσε, δίνοντας συγχαρητήρια στους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες για τη συμβολή τους στην προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας και της συμπερίληψης.

Την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας εκπροσώπησε ο Αναπληρωτής Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης, Δρ. Γιώργος Κουτσίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της ενεργούς συμμετοχής των νέων στα ευρωπαϊκά προγράμματα και στον ρόλο τους στη διαμόρφωση μιας ανοιχτής και συμπεριληπτικής κοινωνίας. Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΔΕΠ, Δρ. Πέτρος Πασιαρδής, ο οποίος τόνισε την προστιθέμενη αξία του προγράμματος Erasmus για τη νεολαία και την κοινωνία, επισημαίνοντας τη δύναμη της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Πάφου έδωσε το στίγμα της νέας γενιάς: «Το Erasmus μας μαθαίνει να σεβόμαστε τη διαφορετικότητα… Ονειρευόμαστε έναν κόσμο όπου κανείς δεν περισσεύει. Η Ευρώπη δεν είναι κάτι μακρινό. Είναι εδώ, στην Πλατεία Δημαρχείου σήμερα. Και είμαστε όλοι κομμάτι της.»

Κάλεσε, τέλος, τους νέους να πάρουν ενεργά μέρος στα προγράμματα Erasmus και να αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία που τους προσφέρεται για μάθηση, ταξίδια και ανταλλαγή εμπειριών.

Το Φεστιβάλ Erasmus Days στην Πάφο αποτέλεσε μια δυναμική υπενθύμιση ότι η Ευρώπη χτίζεται μέσα από τη συμμετοχή, τη γνώση και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.