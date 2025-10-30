Το στοίχημα της φορολογικής μεταρρύθμισης

Η έγκριση των νομοσχεδίων της φορολογικής μεταρρύθμισης από το Υπουργικό Συμβούλιο φέρνει στο πιο σημαντικό σημείο τη διαδικασία για την υλοποίηση σημαντικών αλλαγών στους φορολογικούς συντελεστές. Η Βουλή καλείται να εγκρίνει, να απορρίψει ή να τροποποιήσει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Η κυβέρνηση κάνει λόγο για μια εμβληματική μεταρρύθμιση, για μια από τις σημαντικότερες θεσμικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στην κυπριακή οικονομία, έπειτα από δεκαετίες κατά τις οποίες το φορολογικό σύστημα παρέμενε σχεδόν αμετάβλητο. Στόχος η Κύπρος να εισέλθει σε μια νέα εποχή δημοσιονομικής πολιτικής, με κατεύθυνση τη δικαιότερη και αποτελεσματικότερη φορολόγηση.

Μπορεί να ασκηθεί κριτική για το αν οι αλλαγές σε φορολογικούς συντελεστές ή ενίσχυση της ικανότητας του Τμήματος Φορολογίας να καταπολεμά τη φοροδιαφυγή συνιστούν μια μεταρρύθμιση-τομή αλλά σε κάθε περίπτωση οι αλλαγές στους συντελεστές προκαλούν ανακατανομή εισοδήματος υπέρ της μεσαίας τάξης (με την αύξηση του αφορολόγητου) και των επιχειρήσεων με τη μείωση κατά 12% της φορολογίας των μερισμάτων των επιχειρήσεων (μείωση εισφοράς για την Άμυνα στο 5% από 17%).

Στον πυρήνα της πρωτοβουλίας βρίσκεται και η ανάγκη οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και κράτους. Ένα δίκαιο, διαφανές και σταθερό φορολογικό πλαίσιο μπορεί να ενισχύσει την εθελοντική συμμόρφωση, να περιορίσει τη φοροδιαφυγή και να προσελκύσει ποιοτικές επενδύσεις. Όμως η υλοποίηση αυτών των στόχων απαιτεί θεσμική συνέχεια και ουσιαστικό δημόσιο διάλογο.

Η νέα φορολογική εποχή της Κύπρου μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδευτεί από συνεπείς πολιτικές παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Η εμπειρία δείχνει ότι η χαμηλή φορολογία είναι φιλική προς την ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων.

Ειδικά η μείωση του φορολογικού βάρους των επιχειρήσεων θα πρέπει να φέρει, υπό φυσιολογικές συνθήκες, αυξήσεις σε μισθούς και περισσότερες επενδύσεις. Αν η μείωση των φόρων δεν φέρει ενίσχυση της ανάπτυξης (με τα φυσικά πρόσωπα να αυξάνουν την κατανάλωση και οι επιχειρήσεις τις επενδύσεις), τότε, η μεταρρύθμιση, και θα έχει αποτύχει, και θα έχει ανοίξει μια τρύπα στα έσοδα.