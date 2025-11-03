Νέοι και υπαρξιακό κενό

Σαν έτοιμος από καιρό, ήμουνα πανέτοιμος για μια ανάλυση της εκλογής του Κύπριου Ερχιουμάν, ως υποστηρικτής της επανένωσης, όταν έπεσαν στην αντίληψή μου ντροπιαστικά, ανόητα και αρλουμπίστικα άρθρα και αναλύσεις κυρίως από τον «πατριώτη», «επιτήδειο ουδέτερο» με προεξέρχοντα τον «ξημαρισμένο» -μας αποκάλεσε ξημαρισμένους ως υποστηρικτές της όποιας λύσης- και τους συν αυτώ καθώς και από το «πατριωτικό» κανάλι που ταύτιζαν τον Ερχιουμάν με τον Τατάρ, τη βοηθεία του εκ της Ουάσινγκτον δημοσιο-γραφικού παντογνώστη, του οποίου ο απώτερος σκοπός παραμένει τα δύο κράτη. Τα δύο κράτη που είναι ο μύχιος πόθος αυτών - τραγική ειρωνεία. Κιτρινισμός στο έπακρον. Έτσι αποφάσισα να ασχοληθώ με τη νέα γενιά αφού ένιωθα ότι η γραφίδα μου υπερέβαινε τις κόκκινες γραμμές. Τουλάχιστον αν εκπαιδεύσουμε τη νέα γενιά με τα νάματα του εθνισμού, της ισότητας, της αλληλεγγύης και του αλληλοσεβασμού μπορεί σε 20-3040 χρόνια να βρούμε τον ηγέτη που θα έχει τα κότσια να λύσει το Κυπριακό με μια επανενωμένη, πολυπολιτισμική, νεοουμανιστική, ειρηνική και ευημερούσα πατρίδα.

Είναι καιρός το σχολείο να κάνει τις θυσίες που επιβάλλονται για θετική προσφορά στη νέα γενιά, το μέλλον του τόπου μας ούτως ώστε να γεμίσει το υπαρξιακό κενό που υπάρχει στους νέους μας οι οποίοι, δυστυχώς, ζουν στον δικό τους κόσμο χωρίς πνευματικό περιεχόμενο και με τις πνευματικές αξίες όχι μόνο ανύπαρκτες αλλά περιφρονημένες και καταφρονημένες. Με το νέο σχολικό έτος 2025-2026 ελπίζουμε όμως ότι με τις κατάλληλες αλλαγές πολλά θα «φτιαχτούν» για να βάλουν φράγμα στο ξεστράτισμα των νέων μας που αιθεροβατούν χωρίς πνευματικό λιμάνι. Οι ευθύνες της κοινωνίας για τον αποπροσανατολισμό των νέων δεν είναι λιγότερες, αν αναλογιστούμε τις προτεραιότητες που ιεραρχεί με την ύλη στην κορυφή της πυραμίδας αξιών. Δεν είναι τυχαίο που σπάνια θα ακούσεις τον νέο να ασχολείται με πνευματικές αξίες, αφού το παράδειγμα ημών των μεγάλων κάθε άλλο παρά προς μίμηση είναι. Το κυρίαρχο θέμα μιας συζήτησης σίγουρα περιστρέφεται γύρω από το TikTok και τα συναφή, το ποδόσφαιρο, λίγη συζήτηση για τις εκτρωματικές τηλεοπτικές σειρές και τη μάρκα ενδυμάτων και υποδημάτων, που φοριέται για να μην υστερούμε σε αυτό το επίπεδο και το κινητό εν πλήρει ενεργεία.

Ας προσγειώσουμε τους εφήβους μας στον ρεαλιστικό κόσμο με κύριο εφόδιο τις πνευματικές αξίες που θα δράσουν καταλυτικά ενάντια στους κόσμους της αυταπάτης που οδηγούν τους νέους μας στο απόλυτο μηδέν δίχως κίνητρα, για να μπορέσουν να βρουν την οδό προς το φως και με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουν την πατρίδα τους αφού αυτοί αποτελούν το μέλλον της.

*ΒΑ, ΜΑ, PhD πρώην επιθεωρητή και πρώτου λειτουργού Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού