Έχει πολιτική η διαχυτικότητα της Κίμπερλι;

Δεν πρόλαβε να πατήσει στην Αθήνα η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και όλα τα Μέσα άρχισαν να χορεύουν και να γράφουν στον ρυθμό της. Και τι ρυθμό έχει η αφιλότιμη!

Μπορεί να άργησε να φτάσει στην Ελλάδα μετά την εκλογή Τράμπ σε σημείο που πολλοί έλεγαν και έγραφαν πως κάτι δεν πάει καλά με την αμερικάνικη πολιτική στην περιοχή, πως και οι Τούρκοι ακόμα έβαλαν το δαχτυλάκι τους, και τα σενάρια συνωμοσιολογίας άρχισαν να πλάθονται και να παίρνουν στροφές.

Η άφιξή της στην Αθήνα ξάφνιασε πάρα πολλούς, αφού, πριν ακόμα δει πολιτειακό άρχοντα ή κυβερνητικό αξιωματούχο, πήγε κατ' ευθείαν σε πίστα στην οποία τραγουδούσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός…

Τι να σημαίνει αυτή η κίνηση άραγε; Αν ήμουν Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ή ακόμα και ο ίδιος ο Ερντογάν θα πάθαινα μια μικρή αγχώδη διαταραχή αφού η πρέσβειρα κινείται με δικές της ταχύτητες και δεν σταματά να διαφωτίζει την κοινή γνώμη πως με ενθουσιασμό θα εργαστεί για να γίνουν οι ελλαδοαμερικάνικες σχέσεις ακόμα καλύτερες.

Οι Αμερικανοί, τονίζει, θέλουν την Ελλάδα «βασικό και κυρίαρχο κόμβο για τα ενεργειακά της περιοχής». Και ο Ερντογάν τι θα απογίνει; Ποιο ρόλο προκατασκευάζουν οι Αμερικανοί για τον επί δεκαετίες επιτήδειο ουδέτερο της περιοχής; Κι αυτό το 3+1 που ακούγεται συνέχεια στα δελτία ειδήσεων; Τώρα ακούγεται και η Ινδία μέσα στο παιχνίδι όπου, όπως συνάγεται από τα συμφραζόμενα, οι Αμερικανοί σχεδιάζουν έναν αγωγό που θα διασχίζει την Ασία, θα περνά από την Κύπρο και την Ελλάδα και θα φτάνει στην Ευρώπη. Κι όλα αυτά για να περιοριστούν οι ανάγκες αγοράς από τη Ρωσία, αφού, όπως είπε ο Μητσοτάκης, το αέριο της Ρωσίας μπαίνει από την πίσω πόρτα της Τουρκίας…

Και η Κίμπερλι; Αισθάνομαι πως ξέρει πολύ περισσότερα ακόμα κι από τον Τραμπ, σε σχέση με την περιοχή! Ίσως και να άργησε να έρθει στην Αθήνα αφού είναι τόσα πολλά που πρέπει να γίνουν στην ανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια και την Ευρώπη…

Πώς εξηγείται αυτή η διαχυτικότητα με τους Έλληνες; Ούτε ηθοποιός στα χάι της να ήταν…

Και ο Ερντογάν με τον Έρχιουρμαν και τους παράξενους ελιγμούς του Μπαχτσελί;..Το περιβόητο Κυπριακό αφουγκράζομαι πως ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα πρέπει να το παραμερίσουμε -όχι να το πετάξουμε.

Το 2025 όπου να 'ναι γειά σας. Η διαχυτικότητα της Κίμπερλι διαπερνά και χαμογελά στο 2026… Το «όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν» μέχρι το 2030 δεν θα έχουν πια νόημα…