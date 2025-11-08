Προστατεύει τον Ορμπάν ο Τραμπ: Δεν θα επιβάλει κυρώσεις στην Ουγγαρία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να εξαιρέσει την Ουγγαρία από τις αμερικανικές κυρώσεις για τις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, είπε την Παρασκευή, υποδεχόμενος στον Λευκό Οίκο τον Ούγγρο Πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, τον οποίο επαίνεσε για την αντιμεταναστευτική πολιτική του.

«Το μελετάμε, επειδή είναι πολύ δύσκολο για αυτόν να πάρει πετρέλαιο και αέριο από άλλες περιοχές. Όπως ξέρετε, δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα» είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Ο Όρμπαν είπε ότι κατά την κατ' ιδίαν συνάντησή τους, θα εξηγήσει στον Τραμπ ποιες θα ήταν οι συνέπειες για την Ουγγαρία εάν δεν διέθετε πρόσβαση στο ρωσικό φυσικό αέριο και το πετρέλαιο». «Ανεφοδιαζόμαστε με πετρελαιαγωγό και αγωγό φυσικού αερίου», είπε.

Τον περασμένο μήνα οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας (Rosneft και Lukoil) λόγω της άρνησης της Ρωσίας να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ουάσινγκτον ζήτησε από πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και την Ουγγαρία, να σταματήσουν τον ανεφοδιασμό τους από ρωσικές πηγές ενέργειας.

Οι αμερικανικές κυρώσεις θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τον Όρμπαν, λίγους μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Ο εθνικιστής πολιτικός, που κυβερνά τη χώρα από το 2010, δεν είναι βέβαιο ότι θα αναδειχθεί και πάλι νικητής, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

«Τον στηρίζω. Κάνει φανταστική δουλειά», είπε ο Τραμπ για τον σύμμαχό του.

Πέρυσι ο Όρμπαν επισκέφθηκε τρεις φορές τον Τραμπ, πάντα στην ιδιωτική κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας. Σήμερα, οι δύο πολιτικοί δεν έκρυψαν την ιδεολογική ταύτισή τους.

Ο Τραμπ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση «να σέβεται» την Ουγγαρία και τον Πρωθυπουργό της, ο οποίος διαμαρτύρεται για τις κυρώσεις που του επιβλήθηκαν λόγω της μεταναστευτικής πολιτικής του. «Θα έπρεπε να σέβονται την Ουγγαρία και αυτόν τον ηγέτη επειδή είχε δίκιο για τη μετανάστευση», είπε ο Τραμπ, θεωρώντας ότι οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν «να αντλήσουν έμπνευση» από τον προσκεκλημένο του.

Ο Όρμπαν από την πλευρά του ζήτησε να ξεκινήσει «μια χρυσή εποχή» για τις σχέσεις της χώρας του με τις ΗΠΑ, επαναλαμβάνοντας μια από τις αγαπημένες εκφράσεις του Τραμπ.

Μόνο οι ΗΠΑ και η Ουγγαρία τάσσονται υπέρ της ειρήνης στην Ουκρανία

«Είμαστε η μόνη κυβέρνηση στην Ευρώπη που θεωρείται σύγχρονη χριστιανική κυβέρνηση. Όλες οι άλλες κυβερνήσεις είναι προοδευτικές, αριστερίστικες», υποστήριξε ο Όρμπαν.

Επέκρινε επίσης την πολιτική της ΕΕ απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, διαβεβαιώνοντας ότι «οι μοναδικές κυβερνήσεις που τάσσονται υπέρ της ειρήνης είναι αυτές των ΗΠΑ και της μικρής Ουγγαρίας».

Ο Τραμπ, που για ένα διάστημα εξέταζε το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, διαβεβαίωσε για άλλη μια φορά σήμερα, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις, ότι πιστεύει πως θα μπορούσε να βάλει τέλος στις εχθροπραξίες «σε ένα όχι τόσο μακρινό μέλλον».

Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι ένας από τους ελάχιστους Ευρωπαίους ηγέτες που διατηρεί καλές σχέσεις τόσο με την Ουάσινγκτον όσο και με τη Μόσχα.

Ο Όρμπαν, που αρνήθηκε να στείλει στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο και αντιτίθεται στην υποψηφιότητα της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ, συγκρούεται συχνά με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, για θέματα που αφορούν κυρίως το κράτος δικαίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP