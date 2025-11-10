Όπως ανάγκασε εκείνον να περιμένει έξω από την πόρτα ο Πούτιν

Πρώτα ελάτε να στείλουμε χαιρετίσματα στον Ζοχράν Μαμντάνι. Να πάνε και από εμάς χαιρετίσματα. Από την Κύπρο. Εξελέγη δήμαρχος λαμβάνοντας πάνω από τις μισές ψήφους στη Νέα Υόρκη των εννέα εκατομμυρίων. Η μητέρα του είναι Ινδή. Ο πατέρας του από την Ουγκάντα. Από το πρώτο κιόλας βράδυ χάλασε το κλίμα του κακομαθημένου Τραμπ. Τον λένε μουσουλμάνο. Εγώ τον λέω σοσιαλιστή. Μόλις εξελέγη, αγκάλιασε όλες τις φυλές στη Νέα Υόρκη. Μπορεί να είναι ένας μεγάλος αγωνιστής για δικαιοσύνη στην καρδιά του ιμπεριαλισμού και να ανοίξει μια χαραμάδα στην πόρτα μιας νέας εποχής. Ας είναι ανοικτός ο δρόμος του. Όμως, ελπίζω να μην έχει το τέλος του Κένεντι. Πάντα είναι δύσκολο το έργο των καλών στον κόσμο των κακών.

Μήπως υπάρχει εδώ σε εμάς ένας ηγέτης όπως τον Μαμντάνι, ο οποίος εύφραινε την καρδία μας; Όταν άκουσα τις ομιλίες του μετά την εκλογική του νίκη, δεν μπόρεσα να βρω κανέναν με τον οποίο να τον συγκρίνω. Νοσταλγούμε θαρραλέους ηγέτες. Σαν να μην πρόκειται ποτέ να έχουμε έναν Μαντέλα, έναν Γκάντι, έναν Μουχίκα. Πέτυχε μια μεγάλη εκλογική νίκη ο Τουφάν Έρχιουρμαν εδώ. Έγιναν πανηγυρισμοί. Εορτάστηκε η νίκη, όμως δεν υπάρχει συνέχεια. Μετά που κάθισε σε εκείνο το «προεδρικό μέγαρο» που βρίσκεται στο κτηριακό συγκρότημα με τζαμί, ο Τουφάν Έρχιουρμαν ακόμα δεν προέβη σε απολύτως καμία κίνηση που να μας εμπνέει. Ακριβώς το αντίθετο, σαν να επαναλαμβάνει αυτά που έκανε και έλεγε ο Ερσίν Τατάρ. Για παράδειγμα, η αντίδραση που επέδειξε στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία για το 2025. Δεν διαφέρει καθόλου από την αντίδραση που επιδείκνυε ο Τατάρ. Η Επιτροπή παραγνώρισε, λέει, τα ίσα δικαιώματα και τα συμφέροντα του τουρκοκυπριακού λαού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραγνωρίζει την τουρκοκυπριακή πλευρά εδώ και πολύ καιρό και αποφεύγει τον διάλογο μαζί μας, λέει. Δεν τηρήθηκαν οι υποσχέσεις που δόθηκαν στους Τουρκοκύπριους, λέει, δεν ήρθηη απομόνωση, δεν υλοποιήθηκε ο κανονισμός για το απευθείας εμπόριο. Δεν έτυχε καλής υποδοχής, λέει, η ένταξή μας ως παρατηρητή στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών. Παραγνωρίζονται, λέει, τα ίσα δικαιώματα και συμφέροντά μας στις ζώνες θαλάσσιας αρμοδιότητας γύρω από την Κύπρο και στους φυσικούς πόρους και λοιπά. Αν μιλούσε ο Τατάρ, και εκείνος αυτά θα έλεγε. Αν από την είδηση αφαιρέσετε το όνομα του Τουφάν και βάλετε το όνομα του Τατάρ κανείς δεν θα το αντιληφθεί. Αυτός έπρεπε να ήταν ο καρπός εκείνης της μεγάλης εκλογικής του νίκης;

Πέρασαν τρεις βδομάδες από την εκλογή του, όμως ακόμα δεν ήρθε πρόσκληση στον Τουφάν από την Άγκυρα. Ο Ταγίπ Ερντογάν δεν τού έδωσε ραντεβού. Όμως, ο Τουφάν είχε πει πως θα έκανε στην Άγκυρα την πρώτη του επίσκεψη και μάλιστα ήλπιζε να την πραγματοποιήσει κατά την πρώτη βδομάδα της νίκης του. Του έδεσε τα χέρια το γεγονός ότι δεν ήρθε πρόσκληση από την Άγκυρα. Χωρίς να συναντηθεί και να συνομιλήσει με τον Ταγίπ Ερντογάν δεν μπορεί να συναντηθεί με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Χριστοδουλίδης διαμηνύει πως «είμαι έτοιμος να συναντηθώ ανά πάσα στιγμή». Όμως, ο Τουφάν δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτή την έκκληση, επειδή ακόμα δεν είναι έτοιμος. Δεν μπορεί να δώσει ημερομηνία συνάντησης. Αν παραταθεί πιο πολύ αυτή η υπόθεση; Δεν θα πάει να συναντηθεί καθόλου με τον Χριστοδουλίδη; Η κοινότητα διερωτάται. Άραγε θα αναλάβει πρωτοβουλία σε αυτή την περίπτωση ο Τουφάν; Δηλαδή, θα μπορέσει να βρει το θάρρος να έχει απευθείας επαφή με την ελληνοκυπριακή πλευρά χωρίς να συναντηθεί κατ’ ιδίαν με τον Ταγίπ Ερντογάν;

Γιατί καθυστερεί τόσο το ραντεβού ο Ερντογάν; Σύμφωνα με κάποιους, αυτό οφείλεται, λέει, σε εσωτερική σύγκρουση στην Τουρκία και σε διαφωνίες. Ως γνωστόν, άστραψε και βρόντηξε μετά την εκλογή Τουφάν ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Ο δε Έρντογαν δεν είπε τίποτα, απλώς συνεχάρη τον Τουφάν. Μήπως μπορεί να είναι αυτός ο λόγος; Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι. Τότε τι είναι; Μήπως ο Ερντογάν ανησυχεί ότι ο Τουφάν θα πάει στον Χριστοδουλίδη και θα βάλει στο τραπέζι την ομοσπονδία και δεν θα υπερασπιστεί τα δύο κράτη; Ή μήπως στην Άγκυρα καθορίζεται μια νέα στρατηγική στο Κυπριακό; Μπορεί ακόμα να σκεφτούμε και το εξής: Μήπως υπάρχει ένα νέο σχέδιο που τέθηκε επί τάπητος εκ μέρους του Τραμπ; Δεν μπορούν να αποφασίσουν σε σχέση με αυτό το σχέδιο;

Όποιος και αν είναι ο λόγος, δεν είναι καθόλου ευχάριστο να αναγκάζει ο Ερντογάν τον Τουφάν να περιμένει τόσο πολύ έξω από την πόρτα του, όπως είχε αναγκάσει εκείνον να περιμένει ο Πούτιν. Άραγε τι θα πει ο Μαμντάνι για αυτό, αν τον ρωτήσουμε;