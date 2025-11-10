Ο «τουρκόφιλος» Έσπεν Μπαρθ Άιντε

O Νορβηγός Έσπεν Μπαρθ Άιντε, υπηρέτησε στην Κύπρο για μία τριετία ως ειδικός σύμβουλος των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, από τον Αύγουστο του 2014 έως τον Αύγουστο του 2017.

Εκείνα τα τρία χρόνια είχε την ευκαιρία να μάθει, μέσα από τις συνεχείς επαφές του και στις δύο κοινότητες, πολύ καλά το Κυπριακό, την ιστορία του και τις διάφορες πτυχές του.

Παράλληλα ανέπτυξε ιδιαίτερες σχέσεις με την κοινωνία των πολιτών, αφουγκραζόμενος τις απόψεις, ανησυχίες, φοβίες αλλά κυρίως τα θέλω και τις προσδοκίες της.

Κατάφερε δηλαδή, ίσως όσο κανένας άλλος αξιωματούχος των ΗΕ που ασχολήθηκε με το Κυπριακό, να πιάσει τον παλμό αυτού του τόπου και του λαού και να σχηματίσει μια ολοκληρωμένη άποψη, για το πώς μπορούσαν οι δύο κοινότητες να φτάσουν σε μια δίκαιη λύση του Κυπριακού.

Στην προσπάθειά του να φέρει τις δύο πλευρές σε αχτίνα συμφωνίας συνέβαλε τα μέγιστα στο να πραγματοποιηθούν οι διασκέψεις του Μοντ Πελεράν, της Γενεύης και του Κραν Μοντανά, αλλά και να διαμορφωθεί και κατατεθεί στο Κραν Μοντανά από τον Αντόνιο Γκουτέρες το πλαίσιο των έξι σημείων, που δυστυχώς απορρίφθηκε από τον τότε Πρόεδρο Αναστασιάδη, τινάζοντας στον αέρα, τη μεγαλύτερη ευκαιρία για λύση του Κυπριακού.

Και νωρίτερα αλλά κυρίως στην κρίσιμη εκείνη περίοδο του Κραν Μοντανά αλλά και μετέπειτα, ο Έσπεν Μπαρθ Άιντε, δέχθηκε έναν ανελέητο πόλεμο από όσους εντός της ελληνοκυπριακής πλευράς δεν ήθελαν ή φοβόντουσαν τη λύση του Κυπριακού. Κατηγορήθηκε και λοιδορήθηκε -όπως και οι πλείστοι προκάτοχοί του- ως τουρκόφιλος, ως μεροληπτικός και ως άνθρωπος που πολεμούσε τα δίκαια του κυπριακού ελληνισμού, και επεδίωκε να μας σύρει σε μια ταπεινωτική λύση-ξεπουλήματος των δικαίων και δικαιωμάτων μας. Πρωταγωνιστής και πρώτο βιολί στις συκοφαντίες -ανοικτές και υπόγειες- εναντίον του, ο τότε Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο οποίος συνεχίζει μέχρι και σήμερα να λασπολογεί με κάθε ευκαιρία, εναντίον του.

Μετά την κατάρρευση της προσπάθειας του Κραν Μοντανά, απογοητευμένος και πικραμένος για τη λάσπη που δέχθηκε ο Έσπεν Μπαρθ Άιντε παραιτήθηκε από τη θέση του συμβούλου των ΗΕ στο Κυπριακό και επέστρεψε στην πατρίδα του, όπου αρχικά εξελέγη βουλευτής και αργότερα ανέλαβε υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, θέση που διατηρεί μέχρι σήμερα.

Οποιοσδήποτε άλλος στη θέση του θα άκουγε Κύπρος και Κυπριακή Δημοκρατία και θα έριχνε πέτρες και πίσω του αλλά και πάνω μας.

Όμως ο Έσπεν Μπαρθ Άιντε, απέδειξε ότι πάνω απ' όλα είναι ένας έντιμος διπλωμάτης και πολιτικός, ένας άνθρωπος που αγάπησε αυτό τον τόπο και κυρίως ένας άνθρωπος που δεν κρατά κακία.

Ως υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας ανέλαβε την πρωτοβουλία και κατάφερε να πείσει την κυβέρνηση της χώρας του να άρει το εμπάργκο στην πώληση όπλων στην Κύπρο που ίσχυε εδώ και 65 χρόνια, εξέλιξη που ανακοινώθηκε επίσημα την Παρασκευή.

Αυτή είναι και καλύτερη απάντησή του σε όσους, τουρκόφιλο τον ανέβαζαν και εχθρό της Κύπρου τον κατέβαζαν.

Έσπεν Μπαρθ Άιντε, τους ξεγύμνωσες!