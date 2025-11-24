Τα έργα της «επιστήμης των πολιτών»

Υπάρχει κάτι βαθιά ουσιαστικό στο να ενώνεις ανθρώπους από όλον τον κόσμο για την αναζήτηση μακρινών κόσμων. Με αυτό το πνεύμα δημιουργήθηκε η κοινοπραξία KESPRINT, με σκοπό την παρακολούθηση διερχόμενων εξωπλανητών μέσω μετρήσεων ακτινικής ταχύτητας - αρχικά από την αποστολή K2 και πλέον από την αποστολή TESS.

Planet Hunters TESS

Το Planet Hunters TESS (PHT) προσκαλεί το κοινό να αναζητήσει διερχόμενους πλανήτες σε πραγματικές φωτομετρικές χρονοσειρές που παρατηρεί η αποστολή TESS της NASA. Τα έργα «επιστήμης των πολιτών» είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να εμπλακεί το ευρύ κοινό στον συναρπαστικό κόσμο της επιστήμης.

Έχουμε ήδη ανακαλύψει ορισμένους πλανήτες, μαζί με δεκάδες υποψήφιους. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα γι' αυτές τις ανακαλύψεις και τους εθελοντές που συνέβαλαν, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου.

Μοντελοποίηση αστρικής δραστηριότητας

«Ούτε τα άστρα ξεφεύγουν από την παρακμή της ζωής», γράφει κάπου ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες στο Ο Στρατηγός μες στο Λαβύρινθό του. Ο Όσκαρ Μπαράκαν υπογράμμισε μεταξύ άλλων: Ξέρω πως αυτά τα λόγια ισχύουν - ιδίως για τα ενεργά άστρα. Κατακλυσμικά, μαγνητικά φαινόμενα στα άστρα επηρεάζουν φωτομετρικές και χρονοσειρές ακτινικής ταχύτητας που ενδέχεται να περιέχουν σήματα εξωπλανητών. Είναι κρίσιμο να κατανοήσουμε πώς διαπλέκονται οι μεταβολές αστρικής και πλανητικής προέλευσης ώστε να μάθουμε περισσότερα για τους εξωπλανήτες. Αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά ερευνητικά θέματα από τότε που μετακόμισα στην Οξφόρδη το 2019.

Εργάζομαι εντατικά στην απομόνωση πλανητικών και αστρικών σημάτων σε RVs χρησιμοποιώντας Gaussian Processes (Γκαουσιανές διεργασίες). Κατάφερα για πρώτη φορά να μετρήσω τη μάζα ενός νεαρού διερχόμενου πλανήτη που περιφέρεται γύρω από μέλος του ανοιχτού σμήνους της Κυψέλης (Praesepe, M44). Αυτή την περίοδο δουλεύω σε πραγματικά και προσομοιωμένα σύνολα δεδομένων για να κατανοήσω καλύτερα την αστρική δραστηριότητα και να ανακαλύψουμε περισσότερους πλανήτες γύρω από τα πιο «απρόβλεπτα» άστρα.

PLATO

Το μέλλον της ανίχνευσης διερχόμενων εξωπλανητών είναι η αποστολή PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars). Η PLATO είναι αποστολή του ESA με προγραμματισμένη εκτόξευση το 2026. Ένα από τα ισχυρότερα χαρακτηριστικά της είναι ότι το όργανο αποτελείται από συστοιχία 24 ανεξάρτητων τηλεσκοπίων· αυτό θα μας επιτρέψει να παρακολουθούμε στόχους ταυτόχρονα με πολλαπλές κάμερες. Είμαι συνεργάτης στο πλαίσιο της κοινοπραξίας PLATO και ένα από τα κύρια έργα μου είναι η ανάπτυξη αλγορίθμου που αξιοποιεί αυτή την πολυ-καμερική προσέγγιση για την απομάκρυνση συστηματικών επιδράσεων και την παροχή καμπυλών φωτός που περιέχουν μόνο αστροφυσικά σήματα.