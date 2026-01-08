Νέα δήλωση κυβέρνησης για το βίντεο: «Υβριδική δραστηριότητα σε βάρος της ΚΔ, ενημερώθηκε ο Αρχηγός της Αστυνομίας και ο Γενικός Εισαγγελέας»

Υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εξετάζεται πλέον από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, σε σχέση με βίντεο που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορά ισχυρισμούς για χρηματοδοτήσεις και πρόσβαση στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σε νέα γραπτή δήλωσή του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι, βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία του κράτους, η υπόθεση εξετάζεται πλέον ως πιθανή υβριδική δραστηριότητα. Όπως σημείωσε, έχουν ήδη ενημερωθεί τόσο ο Γενικός Εισαγγελέας όσο και ο Αρχηγός της Αστυνομίας.

Διαβάστε επίσης:

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη τοποθέτησή του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είχε αναφέρει πως, σύμφωνα με την αρχική αξιολόγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, το βίντεο χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και προϊόν μοντάζ, υποστηρίζοντας ότι περιέχει ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς που επιχειρούν να πλήξουν την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας.

Το βίντεο εμφανίστηκε ως «διαρροή» στην πλατφόρμα Χ και περιλαμβάνει συνομιλίες με πρόσωπα που κατέχουν ή κατείχαν δημόσιες θέσεις, καθώς και επιχειρηματία, οι οποίες φέρεται να έχουν καταγραφεί με κρυφή κάμερα. Το περιεχόμενό του έχει προκαλέσει δημόσια συζήτηση και πολιτικές αντιδράσεις.

Σε δηλώσεις και αναρτήσεις τους, πολιτικά κόμματα ζήτησαν διευκρινίσεις και απαντήσεις από τις αρμόδιες αρχές, κάνοντας λόγο για ζητήματα διαφάνειας και θεσμικής λειτουργίας, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτουν επίσημα συμπεράσματα.

Οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί περαιτέρω χρονοδιάγραμμα ή λεπτομέρειες για την πορεία της διερεύνησης.

Δείτε το βίντεο: