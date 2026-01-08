Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Νέα δήλωση κυβέρνησης για το βίντεο: «Υβριδική δραστηριότητα σε βάρος της ΚΔ, ενημερώθηκε ο Αρχηγός της Αστυνομίας και ο Γενικός Εισαγγελέας»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης

Υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εξετάζεται πλέον από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, σε σχέση με βίντεο που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορά ισχυρισμούς για χρηματοδοτήσεις και πρόσβαση στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σε νέα γραπτή δήλωσή του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι, βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία του κράτους, η υπόθεση εξετάζεται πλέον ως πιθανή υβριδική δραστηριότητα. Όπως σημείωσε, έχουν ήδη ενημερωθεί τόσο ο Γενικός Εισαγγελέας όσο και ο Αρχηγός της Αστυνομίας.

Διαβάστε επίσης:

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη τοποθέτησή του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είχε αναφέρει πως, σύμφωνα με την αρχική αξιολόγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, το βίντεο χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και προϊόν μοντάζ, υποστηρίζοντας ότι περιέχει ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς που επιχειρούν να πλήξουν την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας.

Το βίντεο εμφανίστηκε ως «διαρροή» στην πλατφόρμα Χ και περιλαμβάνει συνομιλίες με πρόσωπα που κατέχουν ή κατείχαν δημόσιες θέσεις, καθώς και επιχειρηματία, οι οποίες φέρεται να έχουν καταγραφεί με κρυφή κάμερα. Το περιεχόμενό του έχει προκαλέσει δημόσια συζήτηση και πολιτικές αντιδράσεις.

Σε δηλώσεις και αναρτήσεις τους, πολιτικά κόμματα ζήτησαν διευκρινίσεις και απαντήσεις από τις αρμόδιες αρχές, κάνοντας λόγο για ζητήματα διαφάνειας και θεσμικής λειτουργίας, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτουν επίσημα συμπεράσματα.

Οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί περαιτέρω χρονοδιάγραμμα ή λεπτομέρειες για την πορεία της διερεύνησης.

Δείτε το βίντεο:

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΠΡΟΕΔΡΙΚΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023ΣΚΑΝΔΑΛΟΒΙΝΤΕΟΛΕΤΥΜΠΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα