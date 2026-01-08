«Είναι σαν τη φιλενάδα μου»: Η δήλωση δεν αφορούσε τον Πρόεδρο αλλά άλλο πολιτικό πρόσωπο λέει ο CEO της Cyfield Γιώργος Χρυσοχός

«Δεν ανέφερα το όνομα του Προέδρου Χριστοδουλίδη», δήλωσε στον «Π» ο CEO της εταιρείας Cyfield Γιώργος Χρυσοχός, ο οποίος υποστήριξε ότι οι φερόμενες δηλώσεις στο βίντεο αποτελούν προϊόν μοντάζ και παραποίησης.

Επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν επαφές με μια ομάδα προσώπων που παρουσιάστηκαν ως ενδιαφερόμενοι επενδυτές, ωστόσο υποστήριξε ότι είναι προϊόν επεξεργασίας το βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα Χ και αφορά χρηματοδοτήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ανέφερε επίσης ότι δεν αφορούσαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας οι δηλώσεις στο βίντεο όπου αναφέρει ότι «αν τον καλέσω τώρα, θα απαντήσει», «είναι σαν τη φιλενάδα μου». Υποστήριξε ότι οι επίμαχες δηλώσεις αφορούσαν άλλο πολιτικό πρόσωπο.

Ακολούθως είπε ότι στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η εταιρεία ξοδεύει κάθε έτος 250 χιλιάδες ευρώ και μόνο 10 χιλιάδες πηγαίνουν στο Ταμείο του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, του οποίου προεδρεύει η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Χριστοδουλίδη.

Δείτε το βίντεο:

Can't even describe what I just received!

🚨 BREAKING BOMBSHELL VIDEO EXPOSES CYPRUS PRESIDENT'S SHADOW CASH MACHINE!

President Nikos Christodoulides allegedly SMASHED the €1M campaıgn fınance cap vıa a sneaky family network!

Brother-in-law Charalambos Charalambous (Director of… pic.twitter.com/B9YDR1Y3T3 — Emily Thompson (@EmilyTanalyst) January 8, 2026

