Ρομπέρτα Μέτσολα στον «Π»: Η Κύπρος καθοδηγεί τη δυναμική της Ευρώπης

*Της Ρομπέρτα Μέτσολα

Πέρυσι, εκατομμύρια Ευρωπαίοι -συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων Κυπρίων- πήγαν στις κάλπες με ένα σαφές μήνυμα: επιθυμούν μια Ευρώπη που λειτουργεί καλύτερα, νιώθει ασφαλέστερη και μειώνει την περιττή πολυπλοκότητα. Την 1η Ιανουαρίου του 2026, η Κύπρος θα αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σε μια περίοδο κοινής αποφασιστικότητας για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως συννομοθέτης, φέρνει αποτελέσματα. Και κατά τους επόμενους έξι μήνες, η Κύπρος -υπό την ηγεσία του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη- θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην καθοδήγηση αυτής της δυναμικής.

Υπάρχουν πολλές προτεραιότητες μπροστά μας. Μεταξύ αυτών, η ενίσχυση του επιχειρηματικού μας περιβάλλοντος παραμένει ένα από τα πιο πιεστικά θέματα. Αν θέλουμε την οικονομία μας να συνεχίσει να κινείται -για να αναπτυχθούν οι βιομηχανίες και οι εταιρείες να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας- τότε πρέπει να αφουγκραστούμε όσα μας λένε. Η Κύπρος αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους και η ανεργία της βρίσκεται σε πρωτοφανή χαμηλά επίπεδα, οπότε αντιλαμβάνεστε ήδη τι σημαίνει αυτό. Αυτό το καταλαβαίνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μόλις τον περασμένο μήνα, υποστηρίξαμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την εταιρική βιωσιμότητα και τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων - αλλά αυτό ήταν μόνο η αρχή. Πρέπει να σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος όσον αφορά την ενοποίηση των κεφαλαιαγορών μας, την ολοκλήρωση της Τραπεζικής μας Ένωσης και τη διασφάλιση ότι οι κανόνες είναι αποτελεσματικοί, αναλογικοί και απλούστεροι στην εφαρμογή τους. Η κατευθυντήρια αρχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σημείο αυτό είναι σαφής: όπου μπορούμε να διευκολύνουμε τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεών μας, θα το κάνουμε. Και όπου μπορούμε να προσαρμοστούμε σε νέες πραγματικότητες, πρέπει να το κάνουμε.

Η ίδια προσέγγιση θα πρέπει επίσης να καθοδηγήσει τις διαπραγματεύσεις μας για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν υπό την κυπριακή προεδρία. Αυτή τη φορά, χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που θα είναι πιο στρατηγικό όσον αφορά τις προτεραιότητές του, πιο υπεύθυνο όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο δαπανά και πιο ευέλικτο όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται. Μετά από επτά χρόνια, λειτουργούμε σε ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο από εκείνο που ίσχυε όταν συμφωνήθηκε ο τρέχων προϋπολογισμός. Και ο επόμενος προϋπολογισμός πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη.

Η μετανάστευση είναι άλλος ένας τομέας που απαιτεί συνοχή, αλληλεγγύη και συλλογική προσπάθεια. Το Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση και το Άσυλο αποτέλεσε αναγκαίο βήμα, όπως και η πρόσφατη απόφαση ότι η Κύπρος θα πληροί αυτομάτως τις προϋποθέσεις για τη «δεξαμενή αλληλεγγύης», διασφαλίζοντας συνεπώς στήριξη μέσω μετεγκατάστασης ή οικονομικής βοήθειας. Τώρα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο όσον αφορά την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου, τις αποτελεσματικότερες και πιο συντονισμένες επιστροφές και τους ισχυρότερους επιχειρησιακούς δεσμούς μεταξύ μας και με τους εταίρους μας πέραν της Ευρώπης. Οι φάκελοι είναι στο τραπέζι. Οι λύσεις υπάρχουν ήδη - και αν υπάρχει μία χώρα που μπορεί να φέρει και τα 27 κράτη μέλη σε συμφωνία εδώ, τότε η Κύπρος έχει όλα όσα απαιτούνται.

Αυτό το λέω εκ πείρας. Έχοντας μεγαλώσει σε ένα νησί της Μεσογείου, πάντα έβλεπα την Κύπρο ως έναν έντιμο μεσολαβητή - ως μια γέφυρα μεταξύ ηπείρων, χωρών και ανθρώπων. Η Κύπρος έχει, αναλογικά, υποδεχθεί έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς Ουκρανών προσφύγων. Και χάρη στον θαλάσσιο διάδρομό της, κατέστη δυνατό η βοήθεια της Ευρώπης να φτάσει στη Μέση Ανατολή γρήγορα και όταν ήταν περισσότερο αναγκαία.

Το ίδιο πνεύμα θα καθορίσει την προεδρία σας, ιδίως τώρα που διανύουμε τη σημερινή γεωπολιτική πραγματικότητα. Η Κύπρος θα βρίσκεται στη θέση του πλοηγού - από το να μας βοηθήσει να πιέσουμε γι' αυτή τη δυσεύρετη, αλλά ουσιαστική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία, κάτι που η χώρα σας κατανοεί πολύ καλά, μέχρι να προωθήσει την αξιοκρατική διεύρυνση με την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Διότι, τελικά, η Ευρώπη οφείλει να αναλάβει την ευθύνη για τη δική της ασφάλεια. Και αν θέλουμε να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά μας και να δώσουμε πραγματικό νόημα στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, τότε αυτό πρέπει να γίνει.

Η Κύπρος έχει ήδη επιδείξει τη βούλησή της να συνεργαστεί εποικοδομητικά με τους εταίρους της. Τη Δευτέρα, οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εγώ θα συναντηθούμε με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στη Λευκωσία, για να βάλουμε τις βάσεις για τη συνεργασία μας. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι αυτή η προεδρία θα έχει μια διαρκή συμβολή - για την Κύπρο, και για όλη την Ευρώπη.

*Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου