Αυξημένος κίνδυνος στον δρόμο Παχυάμμου – Κάτω Πύργου λόγω κατολισθήσεων βράχων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην περιοχή και οι οποίες προκάλεσαν κατολισθήσεις βράχων και όγκων χώματος.

Επικίνδυνος έχει καταστεί ο δρόμος Παχυάμμου – Κάτω Πύργου, σύμφωνα με την Αστυνομία, η οποία καλεί το κοινό να τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Σε ενημέρωσή της, η Αστυνομία αναφέρει ότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, που σημειώθηκαν στην περιοχή και οι οποίες προκάλεσαν κατολισθήσεις βράχων και όγκων χώματος, ο δρόμος Παχυάμμου – Κάτω Πύργου, έχει καταστεί επικίνδυνος.

Συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.

