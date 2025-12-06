Το τρικ για να φύγει η βροχή από τα τζάμια - Πώς θα το πετύχεις με μόλις 0,50 ευρώ

Με τον χειμώνα πλέον να έχει δείξει για τα καλά τα… δόντια του τις τελευταίες ημέρες και τις κακοκαιρίες να διαδέχονται η μία την άλλη, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν ήδη τις συνηθισμένες δυσκολίες της εποχής, με την περιορισμένη ορατότητα λόγω βροχόπτωσης να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

Οι έντονες βροχές έχουν επιστρέψει σε μεγάλο μέρος της χώρας και, όπως φαίνεται, θα μας απασχολήσουν για καιρό ακόμα.

Σε αυτές συνθήκες, οι οδηγοί πρέπει να γνωρίζουν πως να κινηθούν αποτελεσματικά, αφού η ορατότητα του παρμπρίζ αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ασφαλείας, με ένα νέο κόλπο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά μέσα να υπόσχεται άμεσα αποτελέσματα με μηδενικό κόστος.

Πιο συγκεκριμένα, το κόλπο βασίζεται στην χρήση ενός απλού προϊόντος που υπάρχει στις κουζίνες των περισσότερων: τη μαγειρική σόδα. Σύμφωνα με το εν λόγω τρικ, το μόνο που θα χρειαστεί είναι η σόδα και ένα παλιό ύφασμα, πανάκι ή ρούχο, το οποίο χρησιμοποιούμε για να απλώσουμε την σόδα στο παρμπρίζ και τα τζάμια.

Η σόδα δημιουργεί μια λεπτή, αόρατη και ελαφρώς γλιστερή μεμβράνη πάνω στο γυαλί, η οποία επιτρέπει στις σταγόνες της βροχής να κυλούν προς τα κάτω χωρίς να «κάθονται» πάνω στο τζάμι, εξασφαλίζοντας ικανοποιητικά επίπεδα ορατότητας για ένα οδηγό.

Στα σχόλια φαίνεται πως όσοι το δοκίμασαν αναφέρουν αισθητή βελτίωση ενώ σημειώνουν πως άμεσο αποτέλεσμα του εν λόγω τρικ είναι η λιγότερη ανάγκη χρήσης και συνεπώς φθοράς των υαλοκαθαριστήρων.

Οι ειδικοί προσθέτουν ότι η συγκεκριμένη μέθοδος έχει ακόμη ένα πλεονέκτημα, αφού μειώνει παράλληλα τη συγκέντρωση βρωμιάς πάνω στο παρμπρίζ. Η βρωμιά και η σκόνη, ακόμα και σε μικρές ποσότητες, μπορούν υπό ορισμένες γωνίες να αντανακλούν τον ήλιο και να δημιουργούν στιγμιαίο «θάμπωμα» ή λάμψη που μπορεί να αποσπάσει ή και να τυφλώσει τον οδηγό, μειώνοντας σημαντικά την ορατότητα στον δρόμο.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνουν πως το κόλπο με την μαγειρική σόδα δεν αντικαθιστά τα ειδικά προϊόντα προστασίας ή τους υαλοκαθαριστήρες, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως μια πρόχειρη, οικονομική και άκρως αποτελεσματική λύση για μέρες με έντονη βροχόπτωση.

carandmotor.gr