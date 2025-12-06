Περιορισμένη η ορατότητα μεταξύ Λατσιών και Πέρα Χωρίου Νήσου

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Επίθεση με γυάλινο μπουκάλι σε μέλη της Αστυνομίας - 47χρονος υπό κράτηση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με την Αστυνομία, 47χρονος, ο οποίος βρισκόταν εντός της αυλής της οικίας του, πέταξε ένα γυάλινο μπουκάλι προς τα μέλη της Δύναμης, με αποτέλεσμα αυτό να χτυπήσει το αστυνομικό όχημα.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα χθες (05/12), μέλη του Ουλαμού Πρόληψης Εγκλήματος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μόρφου δέχθηκαν επίθεση ενώ διενεργούσαν μηχανοκίνητη περιπολία σε χωριό της Επαρχίας Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, 47χρονος, ο οποίος βρισκόταν εντός της αυλής της οικίας του, πέταξε ένα γυάλινο μπουκάλι προς τα μέλη της Δύναμης, με αποτέλεσμα αυτό να χτυπήσει το αστυνομικό όχημα.

Τα μέλη της Αστυνομίας συνέλαβαν άμεσα τον 47χρονο για αυτόφωρο αδίκημα. Ο άνδρας αναμένεται να κατηγορηθεί γραπτώς εντός της ημέρας για τα αδικήματα της επίθεσης και κακόβουλης ζημιάς, ενώ στη συνέχεια θα αφεθεί ελεύθερος.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κακοπετριάς συνεχίζει τις εξετάσεις για το περιστατικό.

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα