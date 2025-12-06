Επίθεση με γυάλινο μπουκάλι σε μέλη της Αστυνομίας - 47χρονος υπό κράτηση

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα χθες (05/12), μέλη του Ουλαμού Πρόληψης Εγκλήματος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μόρφου δέχθηκαν επίθεση ενώ διενεργούσαν μηχανοκίνητη περιπολία σε χωριό της Επαρχίας Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, 47χρονος, ο οποίος βρισκόταν εντός της αυλής της οικίας του, πέταξε ένα γυάλινο μπουκάλι προς τα μέλη της Δύναμης, με αποτέλεσμα αυτό να χτυπήσει το αστυνομικό όχημα.

Τα μέλη της Αστυνομίας συνέλαβαν άμεσα τον 47χρονο για αυτόφωρο αδίκημα. Ο άνδρας αναμένεται να κατηγορηθεί γραπτώς εντός της ημέρας για τα αδικήματα της επίθεσης και κακόβουλης ζημιάς, ενώ στη συνέχεια θα αφεθεί ελεύθερος.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κακοπετριάς συνεχίζει τις εξετάσεις για το περιστατικό.