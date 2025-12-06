Άφαντοι, οι βουλευτές Λευκωσίας - Τόσο σας νοιάζει;

Σε αναβρασμό βρίσκεται ο Δήμος Λευκωσίας αλλά και φορείς, καταστηματάρχες και κάτοικοι στη περιοχή Φανερωμένης. Ο Δήμαρχος Λευκωσίας, χθες, προχώρησε σε δημοσιογραφική διάσκεψη για την ανάπλαση της Φανερωμένης. Στην παρουσία του προέδρου του ΕΟΑ, κοινοταρχών και του προέδρου του ΕΤΕΚ, φάνηκε ξεκάθαρα η απουσία των βουλευτών Λευκωσίας.

Ενα έργο ορόσημο για την εντός των τειχών πόλη, που έπρεπε να ξεκινήσει χθες, φαίνεται ότι θα καταλήξει στις ελληνικές καλένδες, αλλά οι βουλευτές της πρωτεύουσας καθώς και υποψήφιοι δεν εμφανίστηκαν. Μόνο την Αναστασία Ανθούση εντοπίσαμε. Και είναι απορίας άξιο γιατί δεν κρίθηκε σημαντικό να παρεβρεθούν. Προφανώς δεν είναι σημαντικό για κάποιους το συγκεκριμένο έργο;

Λευκωσιάτισσα