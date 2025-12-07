Ζούμε σε περίεργους τζιαιρούς. Αν υπήρχεν φωτογραφία που να δείχνει το τι είναι ένα σχήμα οξύμωρο, θα ήταν ένα δίποδο που κρατά το κινητόν του. Είναι άξιον απορίας το πώς ενώ κρατά κάποιος όλην την ανθρώπινη γνώση μες το σιέριν του, επιλέγει να μένει ένας αμόρφωτος ττόππουζος ο οποίος όμως έσιει τζαι άποψην. Εξαναείπα σας πως με έχουν κουράσει οι άνθρωποι. Δεν έχω πλέον καμία περιέργεια για την ανθρώπινη φύση ή σκέψη. Έν' πληχτικοί οι αθρώποι τελικά. Τζαι φοβερά ανόητοι. Συμπεριλαμβανομένης τζαι της υποφαινόμενης, εμένα.

Μια ψυχίατρος να με εθκιέβαζεν θα έφκαλεν πόρισμα πως πάσχω που κατάθλιψη μάλλον τζαι γι' αυτό κάμνω τέθκειες σκέψεις. Δεν αντιλέγω πως ίσως τζαι να ‘χω όπως τζαι ο μισός πληθυσμός της Γης άλλωστε, όμως εγώ το λέω αυτογνωσία. Δεν ξέρω ποιος ήταν ο πρώτος αθκιασερός που έφκαλεν το φιρμάνιν πως ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός τζαι του αξίζουν τα πάντα, ξέρω όμως πως ούλλοι εμείς που μας το είπαν επιστέψαμέν το. Διότι άλλον να σου λαλούν πως είσαι μια ακόμα σακούλα που κουβαλά το DNA για να διαιωνίζεται η ζωή επ’ άπειρον τζαι άλλον να σου πουλούν το παραμύθιν της μοναδικής πριγκίπισσας που της αξίζει να κρατά τσέντες Louis Vuitton τζαι ας μεν έσιεις δεύτερον βρατζίν να φορήσεις.

Η ανοησία μας άπλωσεν τους ιστούς της παντού λες τζαι παίζουμεν σε ταινία του Spiderman. Θκιεβάζεις για παράδειγμα έναν άρθρο για το χ, ψ κ.λπ. θέμα τζαι βλέπεις που κάτω σχόλια που θέλεις να τραβάς τα μαλλιά σου, να τρίψεις με οινόπνευμα τα μάθκια σου για να τα αποστειρώσεις που την βλακεία που τα θόλωσεν τζαι επίσης γυρέφκεις να γοράσεις φτηνές συνάψεις των εγκεφαλικών σου κυττάρων στο Τέμου σε καμιάν προσφοράν. Ώρες, ώρες σκέφτουμαι πως τούτοι ούλλοι που έχουν τζαι «άποψην» για την «κατάντιαν» των σχολείων την σήμερον ημέρα, αποκλείεται να το επεράσαν τζαι οι ίδιοι, τουλάχιστον όχι πέραν της δευτέρας δημοτικού. Εν γίνεται ρε κουμπάρε να φκάλαμεν μαζίν την ίδια ύλη στο σχολείο έστω τζαι τότε.

Τες προάλλες ένας μετεωρολόγος προσπαθούσεν απεγνωσμένα να εξηγήσει στους φωστήρες που τον ακολουθούν στα social media τι σημαίνουν οι προβλέψεις του για τις κίτρινες προειδοποιήσεις σχετικά με καταιγίδες τοπικού χαρακτήρα. Ούτε το τι σημαίνει καταιγίδα γνωρίζουν ούτε μάλλον τη λέξη τοπικό. Αν ήμουν στη θέσην του εννοείται πως θα ανταπαντούσα με άπταιστα «γαλλικά». Τα μαυρογέρημα έν' πολλά ευγενικός ο συγκεκριμένος. Τι ότι έν' της νέας τάξης πραγμάτων του είπαν, ότι τα παίρνει που τους Εγγλέζους στες Βάσεις που μας ψεκάζουν του είπαν, ότι τρομοκρατεί τον κόσμο για τα likes, μα δεν έμεινεν πελλάρα που δεν την επαπαγαλίσαν δίχα αιδώ. Έπαθα second hand embarrassment που λεν τζαι οι Αμερικανοί. Τζαι να μεν περάσει ενός που τον «νουν» του τζαι να σκεφτεί να κάμει μιαν έρευναν στο μαύρον τζαι το σκοτεινόν το κινητόν του να μάθει κάτι έστω τζαι την ύστατη. Που την άλλην, πού να γυρέψει τες σωστές πληροφορίες; Ξέρει άτζιαπεις σου; Το πιο πιθανόν να καταλήξει να θκιεβάζει τες ίδιες πελλάρες που φτύνει μες τα μούτρα μας σε κανένα σάιτ του τύπου www.timaskrivoun.com.

Φυσικά η άπειρή μας βλακεία δεν περιορίζεται σε όσους έχουν θράσος αλλά καθόλου γνώση. Επεκτείνεται τζαι σε τάχα πτυχιούχους μορφωμένους τζαι καλά. Πώς γίνεται ας πούμεν να είσαι δικηγόρος αλλά να μεν αναγνωρίζεις τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα όπως καταγράφονται στη Χάρτα. Δεν μιλώ καν για την πολυπλοκότητα των νομοθεσίων πέραν τούτου του απλού. Ή να είσαι ακτιβιστής για τους κατατρεγμένους τζαι να μεν διερωτάσαι γιατί υπάρχουν τόσες πολλές ανήλικες ασυνόδευτες που προσπαθούν να παν σε συγκεκριμένες χώρες. Μήπως προορίζονται για νύφες; Τα αγόρια για φτηνό δυναμικό; Τελικά προστατεύεις τους οξά προωθείς τους παρακάτω;

Περίεργοι καιροί όπως προείπα. Το μόνο μη περίεργον όμως είναι πως αν τζαι πλέον δεν υπάρχει ελίτ που να διαχειρίζεται τες πληροφορίες μόνο για την ίδια, η επιλογή των μαζών είναι τζαι πάλιν η αμάθεια.