Ανακοίνωσε ακόμη τρεις υποψήφιους το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών για τις Βουλευτικές Εκλογές

Συνεχίζει το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών τις διεργασίες για τις Βουλευτικών Εκλογών. Σήμερα το Κίνημα ανακοίνωσε τρείς νέες υποψηφιότητες για τις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές. Πρόκειται για τους Χαράλαμπο Ηρακλέους στην Επαρχία Λάρνακας, την κ. Χρύσω Μιχαήλ στην Επαρχία Αμμοχώστου και τον κ. Γιώργο Ηλιάδη στην Επαρχία Πάφου.

Ο τελικός κατάλογος υποψηφίων θα τεθεί προς έγκριση από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των Επαρχιακών Συνελεύσεων.

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά των υποψηφίων.

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ)

Ο Χαράλαμπος Ηρακλέους γεννήθηκε στο Σύσκληπο της επαρχίας Κερύνειας στις 3 Ιουλίου 1954. Από πολύ νωρίς ανέπτυξε βαθιά αγάπη για τη φύση, το βουνό και τη θάλασσα της πατρίδας μας, έχοντας πάντα στην καρδιά του το Πενταδάχτυλο, τη Λάπηθο, τον Καραβά και την Κερύνεια.

Φοίτησε αρχικά στο δημοτικό σχολείο του χωριού του και στη συνέχεια στο Κολλέγιο Λευκωσίας, από όπου αποφοίτησε το 1972. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους κατατάχθηκε στην Εθνική Φρουρά, όπου υπηρέτησε ως λοχίας στα τεθωρακισμένα. Η τουρκική εισβολή τον βρήκε στην πρώτη γραμμή, στο Πέντε Μίλι της Κερύνειας, στις 20 Ιουλίου 1974 — ημέρα κατά την οποία, υπό κανονικές συνθήκες, θα απολυόταν από την Εθνική Φρουρά. Τελικά απολύθηκε στις 30 Αυγούστου 1975, μετά από έναν χρόνο και σαράντα ημέρες επιπλέον υπηρεσίας.

Το 1976 μετέβη στην Ελλάδα, όπου σπούδασε διεύθυνση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, συνέχισε τη μετεκπαίδευσή του στη Νορβηγία. Εκεί εργάστηκε σε διάφορες ξενοδοχειακές μονάδες και, το 1982, προχώρησε στην ίδρυση του πρώτου του εστιατορίου. Το 1984 παντρεύτηκε και απέκτησε δύο παιδιά, τα οποία σήμερα ζουν μόνιμα στη Νορβηγία με τις δικές τους οικογένειες. Η αγάπη και ο νόστος για την πατρίδα τον οδήγησαν στην απόφαση να επιστρέψει στην Κύπρο το 2006, αφού προηγουμένως πούλησε τα δύο εστιατόρια που διατηρούσε στο Όσλο.

Από το 2011 είναι μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών. Μέσα από τη συνεπή και ενεργή συμμετοχή του στο Κίνημα, συνεχίζει να προσφέρει με αίσθημα ευθύνης και αγωνιστικότητας, επιδιώκοντας να συμβάλει ουσιαστικά σε μια πιο δίκαιη, ανθρώπινη και οικολογική Κύπρο.

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΩ (ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ)

Η Χρύσω Μιχαήλ γεννήθηκε το 1977 στη Λάρνακα και είναι το πρώτο από τα τρία παιδιά του Χρυσόστομου Χρυσοστόμου, με καταγωγή από την Αχερίτου, και της Λουκίας Μιχαήλ, με καταγωγή από την Ορόκλινη. Η οικογένειά της βίωσε τον ξεριζωμό του 1974 και την προσφυγιά, αφού μετά την τουρκική εισβολή εκτοπίστηκε και για ενάμιση περίπου χρόνο διέμενε στην αποθήκη «Ζακαφ», μέχρι την παραχώρηση κατοικίας στον συνοικισμό Αυγόρου. Οι εμπειρίες αυτές σημάδεψαν από νωρίς τη ζωή της και διαμόρφωσαν την κοινωνική της ευαισθησία και τη βαθιά της προσήλωση σε αξίες όπως η δικαιοσύνη, η αξιοπρέπεια και η κοινωνική αλληλεγγύη.

Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Πάνου Ιωάννου στο Φρέναρος και στη συνέχεια ακολούθησε επαγγελματική πορεία στον ιδιωτικό τομέα, εργαζόμενη αρχικά ως ιδιωτική υπάλληλος στον τομέα της προώθησης προϊόντων. Σήμερα εργάζεται ως φροντίστρια στο ΣΚΕ Ορμήδειας, προσφέροντας καθημερινά με συνέπεια, φροντίδα και ανθρωπιά στον συνάνθρωπο, μέσα από έναν ιδιαίτερα απαιτητικό και κοινωνικά σημαντικό ρόλο.

Η πολιτική και κοινωνική της δράση είναι μακρόχρονη και ουσιαστική. Από το 2008 είναι ενεργό μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής Αμμοχώστου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών. Παράλληλα, συμμετέχει και στην Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος. Επιπρόσθετα, εργάστηκε για ένα χρόνο στο επαρχιακό γραφείο Λάρνακας του Κινήματος ως γραμματειακή λειτουργός, αποκτώντας άμεση εμπειρία στην οργανωτική και διοικητική υποστήριξη της πολιτικής δράσης.

Είναι μητέρα ενός γιου, 20 ετών, και γνωρίζει πολύ καλά τις αγωνίες, τις ανάγκες και τις προκλήσεις της σύγχρονης κυπριακής οικογένειας. Με βαθιές ρίζες στην κοινωνία, βιώματα προσφυγιάς, καθημερινή επαφή με τον κόσμο και συνεπή πολιτική παρουσία, καταθέτει την υποψηφιότητά της με αίσθημα ευθύνης, θέλοντας να εκφράσει τη φωνή των απλών ανθρώπων, των εργαζομένων, των οικογενειών και της κοινωνίας που διεκδικεί περισσότερη δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και ελπίδα.

ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ)

Ο Γιώργος Ηλιάδης είναι κάτοχος πτυχίου στην Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος με μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη. Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών της ΑνΑΔ και Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Είναι Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης στο Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών τα τελευταία 10 χρόνια, με πλούσια προσωπική παραγωγή κοινοβουλευτικού έργου. Έχει συνεργαστεί στενά τα τελευταία χρόνια με τον κ. Σταύρο Παπαδούρη, ιδιαίτερα για τα θέματα προστασίας των δανειοληπτών.

Διετέλεσε για τέσσερα χρόνια Επιστημονικός Συνεργάτης της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και συμμετείχε σε εθνικές επιτροπές για την αξιολόγηση μεγάλων αναπτύξεων και έργων.

Κατέχει την εμπειρία, τα εργαλεία και την θέληση, να προσφέρει ουσιαστικό κοινοβουλευτικό και κοινωνικό έργο για τους συμπολίτες του στην Επαρχία Πάφου. Πολιτικά, επικεντρώνεται ιδιαίτερα στα προβλήματα των κοινωνικών ανισοτήτων, της στεγαστικής κρίσης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.