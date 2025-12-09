Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Στήλες

Το Σύνταγμα και ο Πρόεδρος

ΑΠΟΨΗ ΠΟΛΙΤΗ

Header Image

Το Σύνταγμα δεν λέει ότι ο Πρόεδρος χωρίς κρίση και περίσκεψη μπορεί να διορίζει όποιον του κατέβει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Οι υπουργοί και οι λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι διορίζονται για να υπηρετούν τους πολίτες και όχι να εξυπηρετούν τις πολιτικές σκοπιμότητες του εκάστοτε Προέδρου.

Σε μια δημοκρατία, όπως η Κυπριακή Δημοκρατία, το Σύνταγμα δεν είναι μια υπερφυσική ομπρέλα που υψώνεται πάνω από τους πολίτες, αποκομμένη από τις ανάγκες και το δημόσιο συμφέρον. Είναι ακριβώς το αντίθετο: το Σύνταγμα υπάρχ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα