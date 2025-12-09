Το Σύνταγμα και ο Πρόεδρος

Σε μια δημοκρατία, όπως η Κυπριακή Δημοκρατία, το Σύνταγμα δεν είναι μια υπερφυσική ομπρέλα που υψώνεται πάνω από τους πολίτες, αποκομμένη από τις ανάγκες και το δημόσιο συμφέρον. Είναι ακριβώς το αντίθετο: το Σύνταγμα υπάρχ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!