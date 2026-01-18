Τούτος ο τόπος δεν πνάζει. Πραγματικά. Κάποιος είπεν προ ημερών πως «το ευτυχές της υπόθεσης είναι πως είμαστεν λίοι» οπόταν το DNA μας δεν θα παράξει πολλούς απογόνους με κάτω του μέσου όρου IQ συμπληρώνω εγώ. Ο μέσος όρος έν' το 100 τζαι εμείς εκοντέψαμεν ώς το 98. Να διευκρινίσω πως λιγότερον του 100 σημαίνει λιόττερην εξυπνάδαν. Αν το περάσεις τότε θεωρήσαι έξυπνος. Ίσως τούτη ναν τζαι η τέλεια δικαιολογία για κάθε ματσουτσιάν τζαι κουτοπονηρκάν που σκαρφιζούμαστεν για να φάμεν ριάλια ξένα. «Εν τζαι φταίω εγώ κύριοι δικαστές. Έτο είμαι ολίγον τι βλάκας με βούλαν».

Κάθε χρόνον σχεδόν βλέπουμεν το ίδιον έργον τζαι κάθε φοράν πέφτουμεν που τα σύννεφα. Διάφοροι κομπιναδόροι με σχέσεις μίζας τζαι εξουσίας παρελαύνουν σε «βίντεο ντοκουμέντα» να κλείνουν συμφωνίες πάνω στην ράσιην μας. Τζαι σχεδόν πάντα με έναν κολονάτον ποτήρι γεμάτον κρασί. Δεν ξέρω γιατί δεν το σκέφτειν κανένας ώς τωρά αλλά τι πιο καλή διαφήμιση για τα κρασιά του τόπου. Αντί του πεπαλαιωμένου «Πίννε κρασίν να 'σιεις ζωήν», τι πιο in να λέεις «Πίννε κρασίν να ανοίξει η τύχη σου». Παγκόσμια πατέντα. Να γυρίσουμεν έναν βίντεο που στο soundtrack να παίζει το «Ριάλια, ριάλια τζαι πούντα, ο ππεζεβέγκης που τα σιει στην πούγκαν», ενώ εικόνες που το «This is Cyprus», τζαι το «We are very good friends with the president», να εναλλάσσονται τζαι στο τέλος να βάλουμεν το λεβεντόπαιδον το Σουτζίν δίπλα που την φουκούν με το εθνικό μας φαΐν να κρατά την πότσαν τζαι να μας λαλεί: «It is like my girlfriend». Βλέπω τες εξαγωγές να φτάνουν τα ταβάνια. Μέχρι τζαι οι πολικές αρκούδες παίζει να βάλουν παραγγελίαν.

Φυσικά ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει αλλά όταν εμπλέκονται στις κατηγορίες οι πιο υψηλόβαθμοι αρχηγοί του μπανανόροτσου, θα ανέμενε κάποιος πως δεν θα ακούαμεν πάλε για τους ξένους δάκτυλους. Εννοείται πως όσοι μπήκαν στον κόπο να δημιουργήσουν το βίντεο ή όποιο βίντεο τέθκοιας φύσης εθέλαν να πλήξουν όσους απεικονίζουνται ή αναφέρνουνται. Αν εθέλαν να γυρίσουν βίντεο για το onlyfans δεν θα εξηππάζαν τους followers με τες τριχωτές φάτσες που φιγουράρουν σε έτσι στυλ βίντεο. Εκτός φυσικά τζαι αν πκιερώνουν έξτρα για τα φετίχ τους οπόταν πάω πάσο. Όσον λίον τζαι αν είναι το IQ μας εβαρεθήκαμεν να ακούμεν για την τιμιότητα του αντρός, για παραιτήσεις με πυροβολισμούς κλάψας επειδή είμαστεν αχάριστοι, ηλίθιοι τζαι όι απλά ηλίθιοι τζαι διάφορα άλλα τέθκοια μελό σίριαλ με πρωταγωνιστές τους ίδιους τζαι τους ίδιους. Το πιο κιτς που ούλλα φυσικά έν' το ότι όποιος ζητά εξηγήσεις ούτε λίον ούτε πολλήν χαρακτηρίζεται σχεδόν προδότης που διά πάτημαν του εχθρού. Άγια ολάν. Εμέναν την αχάπαρην εκαρτερούσαν οι οχτροί.

Ο μακαρίτης ο παπάς μου ελάλεν μας πως καλλύττερα να φκει το μάτιν σου παρά το όνομά σου. Το έβρισκα εξωφρενικόν όταν ήμουν μιτσιά αλλά τωρά καταλάβω τι εννοούσεν. Γίνεσαι περίγελος, χάνεις την αξιοπιστία σου τζαι ό,τι τζαι να κάμεις που τσιαμαί τζαι τζει θα σε ακολουθεί η τάτσα. Μπορείς να επιστρατεύσεις όλους σου τους οπαδούς, να πληρώσεις, να απειλήσεις με αγωγές, να φιμώσεις κ.λπ. αμμά η αλήθκεια ένει πως η ζημιά έχει πλέον γίνει. Η γυναίκα του Καίσαρα, ως γνωστόν, δεν πρέπει να φαίνεται τίμια αλλά και να είναι. Τζαι εν πάση περιπτώσει πως περιμένει κάποιος να μείνει κρυφό κάτι την σήμερον ημέρα όταν μπορείς να βλέπεις live φάλαινα να αερίζεται στην μέσην του ωκεανού. Δεν μπορεί πάντα ο σκοπός να αγιάζει τα μέσα.

Όταν επιλέξεις να ασχοληθείς με οτιδήποτε σε βάζει στα φώτα της δημοσιότητας πρέπει να είσαι παχύδερμο. Αν δεν έκαμες τζαι καμιάν λαθκιάν, παραδέχτου το. Ζητά συγγνώμη. Πε έναν mea culpa. Δεν υπάρχουν αναμάρτητοι. Πιο εύκολα κλείουν στόματα στην παραδοχή παρά στον εμπαιγμό της έτσι τζαι αλλιώς ελλιπούς νοημοσύνης μας. Υποσχέθου πως θα τα σάσεις τζαι σάσε τουλάχιστον τα μισά. Θα είναι αν αν μη τι άλλο μια κάποια πρόοδος.