Μια κυβέρνηση που διψά για πολιτικές επιτυχίες και αγνοεί μεγάλους κινδύνους

Βρισκόμαστε ενώπιον μιας κυβέρνησης η οποία προσπαθεί να πείσει τους πολίτες με κάθε τρόπο ότι αναβάθμισε τη διεθνή θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μιλά για πολιτικές επιτυχίες ακόμη και όταν βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες παγίδες, όπως η επιστολή του Αμερικανού Προέδρου για συμμετοχή της Κύπρου στο Συμβούλιο για την Ειρήνη (στη Γάζα).

Η επιστολή-πρόσκληση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Συμβούλιο για την Ειρήνη στη Γάζα αποτελεί μια «καυτή πατάτα» στα χέρια της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη. Από τις, διαρροές και τις αποκαλύψεις διεθνών πρακτορείων ειδήσεων όπως το Bloomberg και το Reuters, διαφαίνεται ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει στο μυαλό του έναν νέο διεθνή οργανισμό, ο οποίος θα έχει αρμοδιότητες παρόμοιες με αυτές του ΟΗΕ. Μάλιστα ξένοι διπλωμάτες δήλωσαν ανώνυμα στα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων ότι πρόκειται για έναν «μίνι ΟΗΕ».

Είναι γνωστά τα εχθρικά αισθήματα που τρέφει ο Αμερικανός Πρόεδρος για το διεθνές δίκαιο, τον ΟΗΕ, την ΕΕ και τη σημερινή διεθνή τάξη πραγμάτων. Από την πρώτη του θητεία ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε διάφορα σημάδια για τις προθέσεις του σε σχέση με το διεθνές σύστημα. Πρόσφατα ανακοίνωσε την αποχώρηση των ΗΠΑ από πάρα πολλούς διεθνείς οργανισμούς που λειτουργούν στα πλαίσια του ΟΗΕ. Όλες οι κινήσεις του Αμερικανού Προέδρου δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Φαίνεται ότι θεωρεί το υπάρχον διεθνές σύστημα εμπόδιο στην προσπάθειά του να επαναφέρει τις ΗΠΑ στη θέση του πλανητάρχη. Δεν είναι τυχαίο που το προσχέδιο του καταστατικού χάρτη του Συμβουλίου για την Ειρήνη στη Γάζα αναφέρει ότι θα προεδρεύει ο ηγέτης των ΗΠΑ εφ' όρου ζωής.

Η Κύπρος όμως γιατί πρέπει να πανηγυρίζει με τα αμφιλεγόμενα και επικίνδυνα σχέδια του Αμερικανού Προέδρου; Γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να θεωρεί θετική εξέλιξη την πρόσκληση του Αμερικανού Προέδρου; Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση διψά για πολιτικές επιτυχίες και προβάλλει προς τα έξω γεγονότα που άλλες ευρωπαϊκές κυβέρνησης απέφυγαν να σχολιάσουν δημόσια. Η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει την ύπαρξή της στα ψηφίσματα του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Δεν μπορεί να θεωρείται αναβάθμιση της διεθνούς θέσης της Κύπρου μια πρόσκληση συμμετοχής σε έναν διεθνή οργανισμό ο οποίος θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς τον ΟΗΕ. Η αποδυνάμωση και η περιθωριοποίηση του ΟΗΕ θα συνιστούν υποβάθμιση της διεθνούς θέσης της Κύπρου.

Η πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ θα προκαλέσει και σοβαρά προβλήματα εντός της ΕΕ, διότι λειτουργεί με τρόπο διασπαστικό και αποδυναμώνει την προσπάθεια για ενιαία εξωτερική πολιτική. Μέσα σε αυτό το νέο διεθνές περιβάλλον και τις αφόρητες πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου, θα υπάρχουν και ορισμένα κράτη μέλη τα οποία θα παρεκκλίνουν της κοινής ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και η ΕΕ θα βρεθεί ενώπιον μιας πάρα πολύ δύσκολης κατάστασης. Η πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ θα απειλήσει με διάσπαση την ΕΕ και καθόλου δεν εξυπηρετεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Πώς γίνεται λοιπόν η κυβέρνηση να θεωρεί ότι μια τέτοια αρνητική εξέλιξη για την ΕΕ αναβαθμίζει τη θέση της Κύπρου διεθνώς, όταν γνωρίζει ότι είναι η ιδιότητα κράτους μέλους της ΕΕ που έφερε την Κύπρο στο διεθνές προσκήνιο;