Είναι χειρότερο να είσαι σύμμαχος της Αμερικής από το να είσαι εχθρός της

Μήπως δεν δημιουργεί ανησυχία για την Κύπρο το γεγονός ότι η Αμερική και η Αγγλία δίδουν άδεια στον Ταγίπ Ερντογάν για να λιώσει το κεφάλι των Κούρδων στη Συρία; Μήπως χρειάζεται να του κάνει τη χάρη προβαίνοντας σε υποχωρήσεις ο Τραμπ, ο οποίος είναι σε θέση να αναγκάσει τον Ερντογάν να κάνει ό,τι θέλει; Αν θέλει, μπορεί να θέσει τέρμα στο σουλτανάτο του με ένα ελαφρύ άγγιγμα. Στα χέρια του διαθέτει αρκετό υλικό γι’ αυτό. Όμως, προς το παρόν δεν το κάνει. Και μάλιστα προσπαθεί να τον ικανοποιήσει δίδοντάς του άδεια να συνθλίψει τους Κούρδους που είναι σύμμαχοί του στη Συρία. Γιατί; Φαίνεται πως τον χρειάζεται ακόμα. Δεν πέρασε η ημερομηνία λήξης του. Νομίζω πως μέχρι να κλείσει το κεφάλαιό του, μέχρι να τελειώσουν οι υποθέσει στη Γάζα, μέχρι να μπουν τα πάντα στον δρόμο τους στη Συρία και μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, δεν προτίθεται να πάψει να ασχολείται με τον Ερντογάν. Ο Ταγίπ Ερντογάν μπορεί να επωφεληθεί και για την Κύπρο από αυτή την αδυναμία που του έχει ο Τραμπ. Ωστόσο, προς το παρόν δεν θέλει τίποτε άλλο από αυτόν εκτός από τη συνέχιση του υφιστάμενου στάτους κβο. Όμως, είναι άγνωστο τι θα συμβεί στο μέλλον.

Η Αμερική και το Ισραήλ είναι σύμμαχοι της Κύπρου αυτή τη στιγμή. Όμως, ήταν και οι δύο σύμμαχοι και των Κούρδων στη Συρία. Αλλά είδατε. Πούλησαν και οι δύο τους Κούρδους. Δεν κουνήθηκε καθόλου το Ισραήλ την ώρα που σφαγιάζονταν οι Κούρδοι. Η δε Αμερική το επέτρεψε. Πρώτη φορά πιάστηκαν τόσο εξ απροόπτου και ηττήθηκαν οι Κούρδοι που είναι γνωστοί για το θάρρος τους. Επειδή έχασαν τις περιοχές τις οποίες έλεγχαν και περιήλθαν σε αδύναμη θέση, τώρα αναγκάζονται να υποκύψουν στους όρους του καθεστώτος Τζολάνι. Μήπως αυτή είναι η τιμωρία της εμπιστοσύνης προς την Αμερική και το Ισραήλ; Όμως, πρέπει να παραδεχτούμε την αλήθεια. Μήπως είχαν άλλη επιλογή εκτός από το να εμπιστευτούν την Αμερική; Ο κόσμος έγινε ένα τέτοιο μέρος που δεν μπορείς να κάνει τίποτα αν δεν υπάρχει μια ισχυρή δύναμη πίσω σου. Τα πιο αναπτυγμένα όπλα αυτοί τα διαθέτουν. Τη δύναμη αυτοί τη διαθέτουν. Κοιτάξτε την καημένη την Ευρώπη. Ακόμα και εκείνοι δεν ξέρουν πώς να τα βγάλουν πέρα με την Αμερική. Θα δώσουν τη ζωή τους για την Γροιλανδία; Τι παράξενο, πριν ορισμένο χρονικό διάστημα σκέφτονταν πώς θα πολεμούσαν κατά της Ρωσίας. Ενώ τώρα προβληματίζονται πώς θα σταθούν απέναντι από την Αμερική.

Δεν έχω απολύτως καμία αμφιβολία ότι ο Τραμπ που ικανοποίησε τον Ερντογάν στη Συρία θα μπορούσε να κάνει το ίδιο και στην Κύπρο. Μπορεί να κάνει κάθε είδους πονηριά για να υποκύψει στους όρους του Ερντογαν η ελληνοκυπριακή πλευρά. Τι μας είχε αποκαλέσει ο Tom Barrack; Απόστημα! Είμαστε απόστημα λέει, αυτό το νησί είναι απόστημα στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να κοπεί και να πεταχτεί πριν γίνει καρκίνος. Τι θα κόψει; Τι θα κάνει; Είναι πολύ επικίνδυνη προσωπικότητα τούτος ο κυβερνήτης της Μέσης Ανατολής Barrack. Είναι ο αρχιτέκτονας των πρόσφατων γεγονότων στη Συρία! Ενώ στη σειρά βρίσκονται το Ιράν, η Συρία και η Γάζα, ίσως να μην έρθει η δική μας σειρά τώρα. Όμως, νομίζω ότι οπωσδήποτε θα επέμβει και στην Κύπρο ο Τραμπ πριν ολοκληρωθεί η θητεία του στον Λευκό Οίκο. Στις 20 Ιανουαρίου συμπλήρωσε έναν χρόνο ο Τραμπ. Έχει ακόμα τρία χρόνια. Επιπλέον, κάνει από τώρα πονηρούς υπολογισμούς για να μπορέσει να μείνει στην εξουσία και μετά από τα τρία χρόνια.

Η Κύπρος περιμένει την Άγκελα Ολγκίν στα τέλη του μηνός, έτσι δεν είναι; Θα δείτε πως ξαφνικά θα περάσει από εδώ και ο Τομ Μπάρακ. Ξέρει κανείς; Είτε έρθει είτε δεν έρθει η Ολγκίν το ίδιο είναι. Οι διαπραγματεύσεις φαίνεται πως έχουν παγώσει. Ακριβώς όπως στην περίοδο του Ερσίν Τατάρ. Ο Τατάρ είχε παγώσει τις διαπραγματεύσεις θέτοντας στο τραπέζι τα δύο κράτη. Και ο Τουφάν Έρχουρμαν τις πάγωσε θέτοντας ενώπιον του Χριστοδουλίδη προϋποθέσεις που δεν μπορούν να γίνουν αποδεχτές. Τα πάντα γίνονται με οδηγίες της Άγκυρας. Όμως, για κάποιο λόγο στον νότο υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να δουν ακόμα και αυτή την απλή πραγματικότητα. Νομίζουν ότι αν υπάρξει ένας «προοδευτικός και ειρηνόφιλος» Τουρκοκύπριος ηγέτης, μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. Σαν να μην γνωρίζουν ότι η Κύπρος βρίσκεται υπό κατοχή και οι έλεγχος βρίσκεται στα χέρια της Άγκυρας. Ναι, μέσα στην κοινότητά μας υπάρχουν και κάποιοι που δεν θα υποκύψουν στις οδηγίες της Άγκυρας και θα ενεργούν με τη δική τους βούληση. Όμως, είναι αδύνατον να εκλεγούν.

Ό,τι και να γίνει, πρέπει να αποτελέσουν μάθημα για όλους μας όσα συμβαίνουν στη Συρία. Είναι εύστοχη η διάγνωση του αγαπητού μου φίλου Σόλωνα Αντάρτη. Λέει το εξής: «Υπάρχει κάτι χειρότερο από το να είσαι εχθρός της Αμερικής. Να είσαι σύμμαχος της Αμερικής!» Δεν συμφωνείτε;