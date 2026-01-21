Πέντε συλλήψεις σε παγκύπριες αστυνομικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας

Συνολικά πέντε πρόσωπα συνελήφθησαν παγκύπρια κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας στο πλαίσιο στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, στη Λευκωσία συνελήφθη ένα πρόσωπο για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, στη Λεμεσό συνελήφθη ένα πρόσωπο για μη παρουσίαση ενώπιον δικαστηρίου, ενώ στην Πάφο συνελήφθησαν δύο πρόσωπα για εντάλματα προστίμου. Επίσης, τα μέλη του ΟΠΟΔ συνέλαβαν ένα πρόσωπο για οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.

Επίσης, η Αστυνομία αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο πέραν των 400 οχημάτων, ενώ ελέγχθηκαν περισσότερα από 600 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά.

Επιπλέον, διενεργήθηκαν παράλληλα 23 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, προέκυψαν 121 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις.

Συνολικά έγιναν 64 έλεγχοι αλκοόλης σε οδηγούς οχημάτων, από τους οποίους προέκυψε μία καταγγελία. Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν τρία οχήματα.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.