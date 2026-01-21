Οι ΗΠΑ μειώνουν προσωπικό σε δομές του ΝΑΤΟ - Ανησυχία στην Ευρώπη

Ανησυχία στο ΝΑΤΟ προκαλούν τα σχέδια των ΗΠΑ να μειώσουν κατά περίπου 200 άτομα το προσωπικό που διαθέτουν σε βασικά κέντρα διοίκησης και οργανισμούς της Συμμαχίας.

Η κίνηση αυτή των ΗΠΑ εντείνει τις ανησυχίες στην Ευρώπη για τη δέσμευση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται το πρακτορείο Reuters και η Washington Post.

Η απόφαση, η οποία έχει ήδη κοινοποιηθεί σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, εντάσσεται στη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Ευρώπη και να μετατοπίσει περισσότερους πόρους προς το δυτικό ημισφαίριο.

Ποιες δομές του ΝΑΤΟ επηρεάζονται

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι περικοπές θα αφορούν σχεδόν 30 δομές και ομάδες του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων το NATO Intelligence Fusion Centre στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Allied Special Operations Forces Command στις Βρυξέλλες, καθώς και το STRIKFORNATO στην Πορτογαλία, που επιβλέπει μέρος των ναυτικών επιχειρήσεων της Συμμαχίας.

Αντί για άμεσες αποχωρήσεις, το Πεντάγωνο σκοπεύει κυρίως να μην αντικαθιστά το προσωπικό όταν ολοκληρώνεται η θητεία του, μια διαδικασία που ενδέχεται να διαρκέσει χρόνια. Περίπου 400 Αμερικανοί υπηρετούν σήμερα στις δομές του ΝΑΤΟ που επηρεάζονται, γεγονός που σημαίνει ότι η αμερικανική παρουσία σε αυτές θα μειωθεί σχεδόν στο μισό.

Περιορισμένο στρατιωτικό, ισχυρό συμβολικό αποτύπωμα

Αν και οι αλλαγές είναι μικρές σε σχέση με τη συνολική αμερικανική στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη - περίπου 80.000 στρατιώτες, σχεδόν οι μισοί εκ των οποίων σταθμεύουν στη Γερμανία - εκτιμάται ότι έχουν έντονο συμβολικό βάρος.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στους κόλπους της Συμμαχίας, με φόντο τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών σε χώρες του ΝΑΤΟ που στηρίζουν τη δανική κυριαρχία στη Γροιλανδία, αλλά και τη ρητορική του περί ανακατανομής των ευθυνών άμυνας στην Ευρώπη.

Ανησυχία στην Ευρώπη

ΝΑΤΟϊκός αξιωματούχος επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία των περικοπών, δηλώνοντας ότι «οι προσαρμογές στη στελέχωση των ΗΠΑ δεν είναι ασυνήθιστες» και ότι η Συμμαχία βρίσκεται σε «στενή επαφή» με την Ουάσινγκτον για τη συνολική στάση αποτροπής και άμυνας.

Ωστόσο, η ανησυχία στην Ευρώπη ενισχύθηκε περαιτέρω όταν ο Τραμπ αναδημοσίευσε πρόσφατα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χαρακτήριζε το ΝΑΤΟ «απειλή» για τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποβαθμίζοντας παράλληλα τη Ρωσία και την Κίνα ως «σκιάχτρα».

Πίεση για μεγαλύτερο ρόλο της Ευρώπης

Οι περικοπές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αμερικανικών πιέσεων προς τους Ευρωπαίους συμμάχους να αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος της συμβατικής άμυνας της Γηραιάς Ηπείρου έως το 2027 - στόχος μη ρεαλιστικός κατά την άποψη αρκετών Ευρωπαίων αξιωματούχων.

Παράλληλα, η μείωση της αμερικανικής συμμετοχής σε κέντρα αριστείας και συμβουλευτικές ομάδες του ΝΑΤΟ προκαλεί ανησυχία για πιθανή απώλεια τεχνογνωσίας. «Υπάρχει κίνδυνος ενός πραγματικού “brain drain”», προειδοποίησε πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του Πενταγώνου, σημειώνοντας ότι η αμερικανική εμπειρία έχει καθοριστική σημασία για τη λειτουργία πολλών από αυτές τις δομές.

Το ΝΑΤΟ σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Η εξέλιξη αυτή προστίθεται σε μια σειρά κινήσεων της κυβέρνησης Τραμπ που έχουν προκαλέσει τριγμούς στη διατλαντική σχέση, σε μια περίοδο κατά την οποία το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη εσωτερική δοκιμασία των τελευταίων δεκαετιών. Παρότι οι αριθμοί του αμερικανικού προσωπικού που θα μειωθεί παραμένουν περιορισμένοι, πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το μήνυμα που εκπέμπεται είναι πολιτικά βαρύτερο από το στρατιωτικό του αποτύπωμα.

Πηγή: iefimerida.gr