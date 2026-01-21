Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Άψογος ο Δ. Πάφου στην εκτέλεση άλλων τριών συγχρηματοδοτούμενων έργων, διαπιστώνει η Υπ. Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Την πλήρη ικανοποίηση του για την επιτυχή ολοκλήρωση, χωρίς καμία παρατήρηση, του ελέγχου πράξεων που διενήργησε η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας σε τρία έργα που εκτελέστηκαν και συγχρηματοδοτήθηκαν από Ευρωπαϊκά Ταμεία, εκφράζει ο Δήμος Πάφου.

Σε επιστολές που απέστειλε στην Τοπική Αρχή, η εταιρεία Grant Thornton (Cyprus) Ltd, η οποία διενήργησε τον έλεγχο εκ μέρους της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, αναφέρει ότι στην Τελική Έκθεση Ελέγχου του κάθε έργου ότι δεν υπάρχουν ευρήματα και πληροφορεί τον Δήμο Πάφου ότι ο εν λόγω έλεγχος θεωρείται κλειστός.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει, όπως αναφέρεται, ότι ο Δήμος Πάφου ενήργησε για όλα τα έργα στη βάση της χρηστής διοίκησης, ακολουθώντας απαράβατα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ. Πάφου, ο έλεγχος αφορούσε τρία έργα, το έργο “Βελτιώση Κυρίων Οδικών Αρτηριών Πάφου- Α’ Φάση (Λεωφόρος Ελλάδος, Γ.Διγενή, Νεοφ.Νικολαίδη & Ευαγ.Παλληκαρίδη” και το έργο “Υποδομές για Δημόσιες Μεταφορές στην Πάφο” τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και το έργο “Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Πάφου” το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Στις επιστολές της, η Grant Thornton (Cyprus) Ltd ευχαριστεί τον Δήμο Πάφου για την εποικοδομητική συνεργασία, η οποία όπως τονίζει «είχε σαν αποτέλεσμα την υιοθέτηση και προώθηση μέτρων που συμβάλουν στην ενδυνάμωση των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται στα πλαίσια των προαναφερθέντων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων».

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα