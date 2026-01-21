Άψογος ο Δ. Πάφου στην εκτέλεση άλλων τριών συγχρηματοδοτούμενων έργων, διαπιστώνει η Υπ. Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας

Την πλήρη ικανοποίηση του για την επιτυχή ολοκλήρωση, χωρίς καμία παρατήρηση, του ελέγχου πράξεων που διενήργησε η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας σε τρία έργα που εκτελέστηκαν και συγχρηματοδοτήθηκαν από Ευρωπαϊκά Ταμεία, εκφράζει ο Δήμος Πάφου.

Σε επιστολές που απέστειλε στην Τοπική Αρχή, η εταιρεία Grant Thornton (Cyprus) Ltd, η οποία διενήργησε τον έλεγχο εκ μέρους της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, αναφέρει ότι στην Τελική Έκθεση Ελέγχου του κάθε έργου ότι δεν υπάρχουν ευρήματα και πληροφορεί τον Δήμο Πάφου ότι ο εν λόγω έλεγχος θεωρείται κλειστός.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει, όπως αναφέρεται, ότι ο Δήμος Πάφου ενήργησε για όλα τα έργα στη βάση της χρηστής διοίκησης, ακολουθώντας απαράβατα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ. Πάφου, ο έλεγχος αφορούσε τρία έργα, το έργο “Βελτιώση Κυρίων Οδικών Αρτηριών Πάφου- Α’ Φάση (Λεωφόρος Ελλάδος, Γ.Διγενή, Νεοφ.Νικολαίδη & Ευαγ.Παλληκαρίδη” και το έργο “Υποδομές για Δημόσιες Μεταφορές στην Πάφο” τα οποία συγχρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και το έργο “Πολυδύναμο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Πάφου” το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Στις επιστολές της, η Grant Thornton (Cyprus) Ltd ευχαριστεί τον Δήμο Πάφου για την εποικοδομητική συνεργασία, η οποία όπως τονίζει «είχε σαν αποτέλεσμα την υιοθέτηση και προώθηση μέτρων που συμβάλουν στην ενδυνάμωση των διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται στα πλαίσια των προαναφερθέντων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων».