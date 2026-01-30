Το Προεδρικό θα έπρεπε να ευγνωμονεί την «Annie Alexui»

Το Προεδρικό δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες απεικονίζεται ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μαζί με ιδιοκτήτη πρακτορείων στοιχημάτων. Πρόκειται για πρόσωπο που συνελήφθη προ ημερών ως ύποπτο για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, σε σχέση με τη συμπλοκή και την ανταλλαγή πυροβολισμών που σημειώθηκαν σε μικρή απόσταση από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας.

Τις επίμαχες φωτογραφίες ανήρτησε πριν από μία εβδομάδα στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ιωάννα Φωτίου, γνωστή ως «Annie Alexui». Οι αποκαλύψεις της το τελευταίο διάστημα έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, με αποτέλεσμα κάποιοι να χάσουν τον ύπνο τους.

Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, με σαφή πρόθεση να υποβαθμίσει τις αποκαλύψεις της Ιωάννας, οι οποίες αναπόφευκτα εγείρουν ερωτήματα όπως, για παράδειγμα, υπό ποιες συνθήκες βρέθηκε ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας στο Προεδρικό, κάλεσε σε «στοιχειώδη σοβαρότητα». Μιλώντας στο ΡΙΚ, τόνισε ότι «τέτοια σοβαρά ζητήματα δεν πρέπει να συζητούνται με όρους εντυπωσιασμού μέσω κινητών τηλεφώνων».

Αγαπητέ κύριε Αντωνίου, θα έπρεπε να είστε ευγνώμονες προς την «Annie Alexui», διότι, χάρη στις αποκαλύψεις της, που συνέπεσαν με μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για το Προεδρικό, τα φώτα της δημοσιότητας στράφηκαν στον δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος. Έκτοτε, όλοι συζητούσαν, και καλώς συζητούσαν, εάν ο δήμαρχος κακοποίησε τη σύζυγό του και για ποιον λόγο η υπόθεση δεν έφθασε ποτέ ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Οι καταγγελίες σε βάρος του Φαίδωνα Φαίδωνος, οι οποίες πλέον τελούν υπό διερεύνηση από την Αστυνομία, έβγαλαν το Προεδρικό από τη δύσκολη θέση στην οποία είχε περιέλθει μετά το «Videogate». Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη υπόθεση οδήγησε στην παραίτηση του διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου και συγάμπρου του, Χαράλαμπου Χαραλάμπους. Την ίδια περίοδο, το Προεδρικό τελούσε υπό έντονη πίεση και για το ταμείο της πρώτης κυρίας. Ακόμη και κόμματα της συγκυβέρνησης ζητούσαν διαφάνεια και έλεγχο, μετά τις καταγγελίες περί σύγκρουσης συμφερόντων και πιθανών ανταλλαγμάτων με χορηγούς. Οι υποψίες αυτές εντάθηκαν περαιτέρω μετά τη δημοσιοποίηση σχετικής έκθεσης από την Ελεγκτική Υπηρεσία.

Η Ιωάννα, λοιπόν, άθελά της, με τις αποκαλύψεις της απεγκλώβισε το Προεδρικό, το οποίο βρισκόταν στριμωγμένο στη γωνία.

Κατηγορούμενη αντί μάρτυρας

Αν πράγματι οι Θεσμοί, με πρώτο και καλύτερο το Προεδρικό, εννοούσαν όσα βαρύγδουπα διακηρύσσουν κατά καιρούς περί πάταξης της διαπλοκής και της διαφθοράς στον τόπο μας, σήμερα η Ιωάννα δεν θα κρυβόταν στη Ρωσία. Αντιθέτως, θα έπρεπε να βρίσκεται στην Κύπρο υπό καθεστώς πληροφοριοδότη με βάση τη σχετική νομοθεσία για τους whistleblowers ή ως μάρτυρας υπό προστασία, καταθέτοντας όλα όσα γνωρίζει, και έχει αποδείξει ότι γνωρίζει, για τις σχέσεις του υποκόσμου με μέλη της Αστυνομίας και όχι μόνο.

Αλήθεια, πόσες φορές στο παρελθόν έμποροι ναρκωτικών ή διεφθαρμένοι επιχειρηματίες δεν διώχθηκαν ποινικά προκειμένου να καταθέσουν ως μάρτυρες κατηγορίας; Και πόσες άλλες φορές δόθηκαν αναστολές ποινικής δίωξης σε κατηγορουμένους για σοβαρά ποινικά αδικήματα από τους επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, χωρίς οι αποφάσεις αυτές να συνοδεύονται από οποιαδήποτε λογοδοσία;

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η Ιωάννα Φωτίου καταζητείται προς διευκόλυνση των ανακρίσεων σε σχέση με διερευνώμενα αδικήματα που αφορούν τον Νόμο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τη δημοσίευση ψευδών ειδήσεων και την παρενόχληση. Πρόκειται για αδικήματα σαφώς ελάσσονος σημασίας σε σύγκριση με εκείνα εμπόρων ναρκωτικών, των οποίων οι ποινικές διώξεις ανεστάλησαν. Παρ’ όλα αυτά, κανένας Θεσμός δεν φαίνεται να επιθυμεί την παρουσία της Ιωάννας στην Κύπρο προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας αλλά για να συλληφθεί και να φυλακιστεί. Γιατί;

Γαργάρα η σεξουαλική κακοποίηση

Εδώ και χρόνια, η Ιωάννα καταγγέλλει την Αστυνομία για συγκάλυψη των καταγγελιών της που αφορούν σεξουαλική και σωματική κακοποίηση κατά την παιδική της ηλικία. Προσωπικά, την πιστεύω, όχι επειδή γνωρίζω οτιδήποτε πέραν όσων η ίδια έχει δημοσίως αναφέρει αλλά επειδή κάτι τέτοιο έχει ξανασυμβεί.

Μάλιστα, πρόσφατα η Κυπριακή Δημοκρατία καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε υπόθεση καταγγελίας βιασμού, κατά την οποία, αντί να διερευνηθεί και να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του καταγγελλομένου, οι ενέργειες των Αρχών οδήγησαν σε νέα θυματοποίηση του θύματος. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, το ΕΔΔΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ενέργειες των κυπριακών Αρχών, και δη του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη, στον οποίο γίνεται σχετική αναφορά, όχι μόνο δεν διασφάλισαν την προστασία του θύματος αλλά συνέβαλαν και στη δευτερογενή θυματοποίησή του.

Η υπόθεση της Ιωάννας έχει πλέον λάβει διαστάσεις που καθιστούν απαραίτητη την άμεση και διαφανή παρέμβαση των αρμοδίων Αρχών. Η Αστυνομία δεν έχει άλλη επιλογή από το να παρέμβει δημόσια και να απαντήσει στα όσα της καταλογίζονται από την Ιωάννα.

Απαιτούμε πλήρη ενημέρωση για τις ενέργειες που πραγματοποίησε η Αστυνομία, εάν πράγματι έγιναν, σε σχέση με τις καταγγελίες της Ιωάννας, καθώς και σαφείς εξηγήσεις για τον συνολικό χειρισμό της υπόθεσης. Διαφορετικά, η σιωπή θα θεωρηθεί ενοχή. Η συγκεκριμένη γυναίκα αναζητά δικαίωση. Ακούστε την, διερευνήστε τις καταγγελίες της και αφήστε τη Δικαιοσύνη να αποφανθεί.