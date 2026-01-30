Πρώτη στο Κακουργιοδικείο για τα έγγραφα των Φυλακών

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας θα βρεθούν σήμερα οι οκτώ κατηγορούμενοι για την υπόθεση εντοπισμού χιλιάδων εγγράφων σε οικία αρχιδεσμοφύλακα.



Η παραπομπή τους σε δίκη έγινε σε προηγούμενη διαδικασία στις 15 Δεκεμβρίου 2025.



Μεταξύ των κατηγορούμενων είναι η πρώην διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους, η πρώην υποδιευθύντρια Αθηνά Δημητρίου, 5 μέλη του σωφρονιστικού ιδρύματος και ένα πρώην μέλος και νυν αστυνομικός.



Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει αδικήματα όπως συνωμοσία προς διάπραξη κακουργημάτων, συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, κατάχρηση εξουσίας, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, αδικήματα κατά παράβαση του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμου, κλοπή από δημόσιους λειτουργούς, παραβίαση των κανόνων ασφαλείας διαβαθμισμένων εγγράφων και παράνομη κατοχή περιουσίας.



Υπενθυμίζεται ότι τα έγγραφα εντοπίστηκαν σε οικία αρχιδεσμοφύλακα και πρόκειται για 48.430 έγγραφα, αποτελούμενα από 250.464 σελίδες. Ανάμεσα στα έγγραφα υπάρχουν απόρρητα και εμπιστευτικά έγγραφα, και όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα προηγουμένως φυλάγονταν στα γραφεία της διεύθυνσης των Κεντρικών Φυλακών.