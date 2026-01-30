Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Παραλαβή απορριμματοφόρου οχήματος για τις ανάγκες του Δ. Πόλης Χρυσοχούς

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς, στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑΛΕΙΑ» 2021-2027 και του προγράμματος του Τμήματος Περιβάλλοντος «Μείωση στερεών δημοτικών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και συναφών χώρων παραγωγής αποβλήτων στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου», παρέλαβε στις 28 Ιανουαρίου ένα απορριμματοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δ. Πόλης Χρυσοχούς η εφαρμογή του προγράμματος στοχεύει στην διαλογή στην πηγή και στη χωριστή συλλογή αποβλήτων (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο και οργανικά), προάγοντας τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και τη μείωση των ποσοτήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Όπως αναφέρεται το απορριμματοφόρο είναι υπερσύγχρονων προδιαγραφών, με πρωτοποριακά συστήματα συμπίεσης, και χρησιμοποιεί τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, αποσκοπώντας, μελλοντικά, στην ξεχωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων.

