Καταρρέει η αυτοκινητοβιομηχανία μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας - Ποιο αρνητικό ρεκόρ σημείωσε το 2025

Οι ευρύτερες αναταράξεις που βιώνει ο ευρωπαϊκός κλάδος γίνονται πλέον ορατές όλο και περισσότερο, όπως δείχνουν με σαφήνεια τα επίσημα στατιστικά που ανακοινώνονται.

Βρισκόμαστε άλλωστε και σε μια χρονική συγκυρία, όπου η αυτοκινητοβιομηχανία της ηπείρου πλήττεται οικονομικά, καθώς καλείται να προσαρμοστεί στις αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και στη στροφή προς την ηλεκτροκίνηση, ενώ παράλληλα δέχεται έντονες πιέσεις από την Ασία και κυρίως από την Κίνα, η οποία διεκδικεί ολοένα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς.

Την ίδια στιγμή, το καταναλωτικό κοινό εμφανίζεται πιο επιφυλακτικό και συγκρατημένο, επηρεασμένο από το γενικότερο κλίμα οικονομικής αβεβαιότητας, γεγονός που περιορίζει τη ζήτηση και επιβραδύνει τις επενδύσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Μεγάλη Βρετανία ήταν μια από τις χώρες που επηρεάστηκαν σημαντικά την χρονία που μας πέρασε καθώς βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ιστορική πτώση της παραγωγής της. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 2025 παρήχθησαν μόλις 764.715 αυτοκίνητα, ο χαμηλότερος αριθμός των τελευταίων 73 ετών.

Πρόκειται για μια μείωση περίπου 150.000 οχημάτων σε σύγκριση με το 2024, ενώ η παραγωγή υποχώρησε ακόμη και κάτω από τα επίπεδα των ετών της πανδημίας, όταν το 2020 δηλαδή είχαν κατασκευαστεί περίπου 920.000 οχήματα και το 2021 περίπου 859.000.

Η συγκεκριμένη επίδοση χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη από το 1952, σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερα ανησυχητική καμπή για τη βρετανική βιομηχανία.

Μεταξύ των βασικών αιτιών της πτώσης συγκαταλέγεται η εκτεταμένη κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε η Jaguar Land Rover, η οποία υποχρέωσε την εταιρεία να απενεργοποιήσει κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα.

Το αποτέλεσμα ήταν η διακοπή της παραγωγής για περίπου έξι εβδομάδες, με απώλειες που εκτιμώνται σε περίπου 20.000 οχήματα και ζημίες ύψους 1,5 δισ. λιρών.

Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν και οι εμπορικές πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες με τους δεσμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Trump στα εισαγόμενα αυτοκίνητα, επηρεάζοντας έτσι αρνητικά τις βρετανικές εξαγωγές.

Ωστόσο, παρά τη συνολική πτώση, οι εξαγωγές εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό πυλώνα της βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η Ευρώπη παραμένει ο μεγαλύτερος προορισμός, απορροφώντας το 56,7% των παραγόμενων οχημάτων, με τις ΗΠΑ να ακολουθούν με ποσοστό 15% και την Κίνα με 6,3%. Η εγχώρια αγορά περιορίστηκε στο 23% των συνολικών πωλήσεων.

Σε κάθε περίπτωση και παρά τη ζοφερή εικόνα που φαίνεται να αναπτύσσεται, οι άνθρωποι του κλάδου διατηρούν συγκρατημένη αισιοδοξία για τα επόμενα χρόνια.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην έναρξη παραγωγής της νέας γενιάς Nissan Leaf στο εργοστάσιο της Nissan στην μονάδα της εταιρείας στο Sunderland, η οποία θεωρείται κομβικό βήμα για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης και της τοπικής παραγωγής.

Σύμφωνα με τον Mike Hawes, επικεφαλής του SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders), η παραγωγή αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να επανέλθει σε επίπεδα έως και ενός εκατομμυρίου οχημάτων ετησίως από το 2027, αριθμός που έχει να επιτευχθεί από το 2023.

Όπως επισημαίνει, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο κλάδος μπορεί να βρει ξανά τον βηματισμό του, υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα θα προχωρήσει σε στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η μείωση του ενεργειακού κόστους, η ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η προσέλκυση νέων επενδυτικών κεφαλαίων.

