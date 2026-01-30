Δεν θα μπορέσουμε να γίνουμε καθόλου άνθρωποι;

Όπως είδατε, δεν υπάρχει καθόλου πρόοδος. Και δεν θα υπάρξει. Καθόλου! Έτσι θα συνεχίσουμε να ζούμε. Όπως ζούμε εδώ και 52 χρόνια. Όμως, πάντα θα υπάρχει μέσα μας μια κακή αίσθηση. Πως μια στιγμή, που δεν θα το περιμένουμε, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με κάτι που θα μας κάψει την ψυχή. Άλλωστε αυτή η αίσθηση δεν μας εγκατέλειψε ποτέ μετά από τόσα γεγονότα που ζήσαμε. Σε τελική ανάλυση είμαστε μια χώρα της Μέσης Ανατολής. Ένα μέρος που δεν σταμάτησε ποτέ το αίμα. Είναι πολύ άνετοι εκείνοι που χορεύουν πάνω στην πλάτη μας, προστατεύοντας τα δικά τους συμφέροντα. Γιατί είναι άνετοι; Επειδή είναι βέβαιοι ότι θα μπορέσουν να μας διαχειριστούν όπως επιθυμούν, τη στιγμή που θέλουν. Δεν τους νοιάζει καθόλου αν θα στήσουμε τραπέζι διαπραγματεύσεων. Τι είπε ο Χριστοδουλίδης; Τι ζήτησε ο Τουφάν; Τι έκθεση υπέβαλε η Ολγκίν στα Ηνωμένα Έθνη; Δεν κοιτάνε καν κάτι τέτοια. Και δεν διαβάζουν καν τις δηλώσεις των ηγετών μας. Αν για εμάς η Κύπρος είναι στο τραπέζι, για αυτούς είναι στην τσέπη τους. Αν περάσει η ημερομηνία λήξης αυτού του στάτους κβο, θα περάσουν σε μια άλλη χρήση. Ακόμα και τα μέχρι σήμερα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών που μας αφορούν θα τα πετάξουν στα σκουπίδια μέσα σε μια στιγμή. Άλλωστε τώρα ιδρύουν και τα δικά τους Ηνωμένα Έθνη. Ο Τραμπ το θέλησε. Άλλη η βούληση του Τραμπ!

Παρά ταύτα, πρέπει να παραδεχθούμε ότι ο διάλογος είναι κάτι καλό, έστω και αν δεν λαμβάνεται κάποιο αποτέλεσμα. Μπορείτε να το αποκαλέσετε αυτό αποδοχή του καλύτερου κακού. Έστω, δεν πειράζει. Είναι αλήθεια πως ο έλεγχός μας βρίσκεται στα χέρια των ξένων δυνάμενων, όμως πιστεύω ότι και Κύπριοι ηγέτες θα μπορούσαν να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Μόνο που δεν υπάρχουν αυτοί οι ηγέτες. Δεν υπήρξαν μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν από εδώ και στο εξής. Δηλαδή αν συμφωνήσουμε στο τραπέζι εδώ ως Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι και σταθούμε μπροστά στον κόσμο λέγοντας «συμφωνήσαμε», τι θα γίνει; Τι μπορούν να κάνουν αφότου συμφωνήσουμε εμείς; Μπορούν να μας στρέψουν και πάλι τον έναν εναντίον του άλλου με προβοκάτσιες με τους συνεργάτες τους τους οποίους εξαγοράζουν ανάμεσά μας; Πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Πάλι σκέφτεστε ότι αναφέρομαι σε ουτοπικές απόψεις, έτσι δεν είναι; Τι να κάνω; Η Κύπρος είναι ανοικτή για τα όνειρα. Ανάμεσα σε τόσα κακά γιατί να μην έχουμε και λίγα ωραία όνειρα; Τι δηλαδή, είναι πολύ ουτοπικό να λύσουν αυτό το πρόβλημα οι Κύπριοι συμφωνώντας μεταξύ τους; Δηλαδή δεν θα γίνουμε ποτέ άνθρωποι;

Δεν αρκεί για επίτευξη προόδου να έχουν καλή βούληση, έτσι δεν είναι; Έχουν κόκκινες γραμμές. Όμως, η γραμμή που μας χωρίζει είναι πράσινη, όχι κόκκινη. Γιατί είναι πράσινη; Σίγουρα για να ικανοποιηθούν οι οικολόγοι! Ο Τουφάν επιμένει. Αν δεν υπάρχει εκ περιτροπής Προεδρία, δεν θεωρείται πως έχει γίνει αποδεχτή η πολιτική ισότητα! Δηλαδή να μην γίνεται ποτέ Πρόεδρος της Δημοκρατίας ένας Τουρκοκύπριος; Ρωτά ο Τουφάν. Να μην γίνεται; Για εμένα, είναι εντάξει. Θα ψήφιζα ευχαρίστως τον Γιώργο Βασιλείου. Είμαι βέβαιος ότι και οι Ελληνοκύπριοι θα ψήφιζαν τον Μουσταφά Ακιντζί. Για εμένα δεν κάνει διαφορά αν είναι Έλληνας ή Τούρκος. Αρκεί να είναι καλός άνθρωπος! Ποιος είναι καλός άνθρωπος; Άστε το να το εξηγήσω σε ένα άλλο άρθρο. Είμαι βέβαιος ότι οι καλοί άνθρωποι σε αυτό το νησί είναι πολύ περισσότεροι από τους κακούς.

Έκανε τη φιγούρα του και ο Χριστοδουλίδης. Έβγαλε και εκείνος από την τσέπη τις δικές του προτάσεις και τις έβαλε στο τραπέζι, λέγοντας «άμα εσύ έρχεσαι με τις δικές σου προτάσεις, μήπως εγώ δεν μπορώ να έρθω με τις δικές μου;» Δεν είναι δύσκολες όπως του Τουφάν. Μπορούν να γίνουν αποδεχτές όλες. Ο Χριστοδουλίδης δεν θέλει να δυσαρεστήσει τους ισχυρούς. Αν ήθελε, θα έβαζε και τις εγγυήσεις στο τραπέζι. Είναι κόκκινη γραμμή για εμάς, θα έλεγε. Δεν γίνεται λύση χωρίς την άρση των εγγυήσεων που συμπεριλαμβάνουν το δικαίωμα μονομερούς επέμβασης. Δεν μπορούμε να περάσουμε στην ουσία χωρίς να γίνει αποδεχτό αυτό!

Γιατί πάντα μόνο η ελληνοκυπριακή πλευρά ικετεύει για να καθίσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης; Μήπως δεν είναι η τουρκική πλευρά εκείνη που ουσιαστικά το χρειάζεται αυτό; Φαίνεται, δεν είναι. Μήπως η Τουρκία μπορεί να θυσιάσει καθόλου τον παράδεισό της για μαύρο χρήμα που υπάρχει εδώ;