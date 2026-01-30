Παιδότοπου συνέχεια: Και η Κύπρος διαιρεμένη, με πολιτική βούληση

Στον παιδότοπο του Κυπριακού μπήκαν κι άλλοι χθες, και θα μπουν και άλλοι, να παίξουν το παιχνίδι με τις λέξεις, να σχολιάσουν της «εξελίξεις», μετά την τριμερή της Τετάρτης, από την οποία η μόνη απτή «συμφωνία» ήταν ότι… συμφωνούμε να το πάμε χαλαρά. Στους γνωστούς ρυθμούς χελώνας καρέκλα–καρέκλα και δήλωση–δήλωση.

«Τι κρίμα», «πόσο δυστυχώς» αλλά κατά τα άλλα «υπάρχει πολιτική βούληση» και προχωρούμε καλή τη πίστει. Από την πολλή πίστη θα αγιάσουμε όλη στην Κύπρο, νήσο των αγίων. Η εικόνα θύμιζε παιδάκια που τα μάλωσαν επειδή τσακώνονταν και τελικά συμφώνησαν να κάνουν πως είναι φίλοι. Και όλοι, με ανακούφιση, που δεν πιέστηκαν, κατέληξαν πως «δεν τα πάμε και τόσο άσχημα».

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν δήλωσε ότι ο διάλογος και η διπλωματία θα συνεχιστούν «καλόπιστα, με υπομονή και ψυχραιμία», σύμφωνα με τη βούληση του «λαού» του για λύση. Αφού, πρόσθεσε, συμφωνήθηκε να συναντηθεί και με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ακόμη κι όταν δεν θα παρίσταται η Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Με άλλα λόγια, «εμείς εν τζαι», δηλαδή το πρόβλημα υπάρχει αλλά εμείς μπορούμε να συναντιόμαστε χωρίς πρόβλημα. Υπάρχουν συγκλίσεις, λέει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, να τις επιβεβαιώσουμε, να τις καταγράψουμε, να τις διαβιβάσουμε και στα άλλα παιδιά της πενταμερούς, να τις χαρούν και αυτοί να προετοιμαστούν με τη σειρά τους. Συγκλίσεις που, αν βγεις λίγο έξω από την πρωτεύουσα, την κατ’ εξοχήν φούσκα, και ρωτήσεις τι σημαίνει αυτή η λέξη, παίζει να μην ξέρει και κανένας να σου απαντήσει, συγκλίσεις, που -υποτίθεται- έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, εξέφρασε απογοήτευση που δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί οι αναγκαίες συνθήκες για νέα άτυπη πενταμερή, τονίζοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν πρέπει να τα βάλει κάτω, να παραμείνει, πρέπει, προσηλωμένη στη συζήτηση της ουσίας του Κυπριακού.

Κι ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, στις παρυφές της ευθύνης, μετά τη συνάντησή του με τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, μας υπενθύμισε ότι «όταν ωριμάσουν οι συνθήκες» και υπάρξει «απτή πρόοδος» στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, τότε θα υπάρξει και νέα διευρυμένη συνάντηση. Υπομονή, λοιπόν.

Η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, μίλησε χωρίς περιτύλιγμα: Παιδάκια, είναι καλό να συναντιόμαστε και να συζητούμε και να πίνουμε και καφέ και να είμαστε φιλαράκια, ακόμη κι αν δεν προκύπτει κάτι ουσιαστικό. Όμως δεν βλέπω καμία βιασύνη στα ΜΟΕ. Δεν βλέπουμε κανένα φως στο τούνελ, μετά την τριμερή.

Συνεχίζουμε το εργόχειρο. Και η Κύπρος παραμένει διαιρεμένη, με άφθονη πολιτική βούληση..

Δεν βαριέσαι…