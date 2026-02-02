Δεν μπορεί να μείνει για την Ημέρα της Κρίσεως ο πόνος των καταπιεσμένων

Καταχωρίστηκε εναντίον μας ακόμα μια ποινική αγωγή στην Άγκυρα κατόπιν παραπόνου του Ταγίπ Ερντογάν. Τι έγινε, λέει; Προσβολή κατά του Προέδρου της Τουρκίας, δηλαδή του Ταγίπ Ερντογάν. Δεν προσβάλλω κανέναν. Ούτε και βρίζω. Γράφω άρθρα που αναγκάζουν άλλους να βρίζουν αλλά δεν βρίζω. Λέω τη γνώμη μου χωρίς βρισιές. Δεν αγαπώ τον Ταγίπ Ερντογάν. Καθόλου δεν τον αγαπώ. Γιατί δεν τον αγαπώ; Ουσιαστικά είναι πολύ απλή η απάντηση αυτής της ερώτησης. Διότι δεν είναι καλός άνθρωπος. Έκανε πολλά κακά και συνεχίζει να κάνει. Μήπως μπορεί να θεωρηθούν προσβολή αυτά που γράφω τώρα εδώ; Υπέβαλα αυτή την ερώτηση και στον δικηγόρο του Ντενκτάς σε μια δίκη στο δικαστήριο. «Αν πω "δεν αγαπώ καθόλου τον Ντενκτάς", αυτό είναι προσβολή του Ντενκτάς; Δεν είναι, είπε. Αν πω φασίστα τον Ταγίπ Ερντογάν; Αν τον πω τύραννο; Αν τον πω δεσποτικό; Θεωρείται προσβολή; Πείτε μου, σεβαστοί δικαστές. Θεωρείται;

Έγινε φυσιολογικό εδώ και το να καταχωρίζεται ποινική αγωγή εναντίον μας στην Άγκυρα. Κανείς δεν έχει αντίρρηση! Από ποιον περίμενα πιο πολύ να αντιδράσει; Από τους οπαδούς της μητέρας πατρίδας που υπάρχουν ανάμεσά μας. Από εκείνους που είναι σφικτά προσηλωμένοι στην Τουρκία. Από εκείνους που λένε «δεν υπάρχει κατοχή εδώ, υπάρχει απελευθέρωση». Γιατί το περίμενα πιο πολύ από εκείνους; Διότι με την καταχώριση αγωγής εναντίον μας ως Τουρκοκυπρίων στην Άγκυρα, η Τουρκία αποδεικνύει ακόμα μια φορά ότι είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο. Υπάρχει άλλος Πρόεδρος στον κόσμο που καταχωρίζει αγωγές εναντίον μας; Ό,τι και αν πω στον Τραμπ, δεν δίδει σημασία. Τον λέω τρελό. Τον λέω μανιακό. Πάλι δεν δίδει σημασία! Αν πω «δολοφόνο» τον Νεντανιάχου, επειδή σκότωσε εβδομήντα χιλιάδες ανθρώπους στη Γάζα; Αν τον πω εγκληματία; Αν τον πω ποταπό; Θα καταχωρίσει αγωγή εναντίον μου στην Ιερουσαλήμ; Ή αν πω «ποταπό άνθρωπο» τον Αχμέτ Σιάρα στη Συρία; Αν πω «ύπουλο πλάσμα» τον Γάλλο Πρόεδρο Μακρόν; Θα μου κινήσουν αγωγή; Είδατε κάτι τέτοιο μέχρι τώρα στην ιστορία μας; Αν κάποιος μας κινεί αγωγή, αυτός είναι η Τουρκία. Επειδή είναι ο κατακτητής μας!

Ουσιαστικά, αποδεικνύει και με άλλες της ενέργειες ότι είναι κατακτητής μας. Δεν επιτρέπει την είσοδο στην Τουρκία κάποιων συμπολιτών μας που θεωρεί ότι της εναντιώνονται. Τους απελαύνει. Τους αποκαλεί τρομοκράτες. Απειλούν την ασφάλεια της Τουρκίας, λέει. Μας είχε αποκαλέσει τρομοκράτες και η ελληνοκυπριακή πλευρά μετά το 1963. Ακόμα θυμώνετε με αυτό, ακόμα σας πειράζει. Όμως, δεν λέτε τίποτα για το γεγονός ότι η Τουρκία μάς αποκαλεί τρομοκράτες τώρα και το χωνεύετε αυτό, έτσι δεν είναι; Μετά την εκλογή του στην Προεδρία με 62 τοις εκατόν, ο Τουφάν Έρχιουρμαν είχε υποσχεθεί πως θα έλυνε αυτό το πρόβλημα μέσα σε δέκα μέρες. Το έλυσε; Δεν μπόρεσε να το λύσει! Το έθεσε στον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψη που έκανε στην Άγκυρα. «Αυτοί είναι πιο Ελληνοκύπριοι από τους Ελληνοκυπρίους», είπε ο Φιντάν. Και έτσι έκλεισε και αυτό το θέμα. Όμως, αυτή ήταν μια από τις πιο συχνές κριτικές που δεχόταν ο Ερσίν Τατάρ όταν ήταν στον θώκο. Ο Τουφάν και η ομάδα του ζητούσαν συνεχώς από τον Τατάρ να λογοδοτήσει. Κατηγορούσαν τον Τατάρ. Γιατί δεν αναζητούσε το δίκαιο των συμπολιτών μας που δεν τους επιτρέπεται η είσοδος στην Τουρκία. Κανείς δεν κατηγορούσε την Άγκυρα. Ιδού, τώρα ήρθε ο Τουφάν και είδαμε. Πήρε την απάντησή του από την Άγκυρα; Γιατί δεν λέει τίποτα; Είμαστε πράγματι τρομοκράτες; Το αποδέχτηκα αυτό;

Ο Τατάρ επικρίθηκε πολύ και για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να ανοίξει καμία πόρτα μέσα σε πέντε χρόνια. Ο καημένος είπε στο τέλος πως «δεν φροντίζω εγώ αυτή την υπόθεση, ο στρατός τη φροντίζει». Μην ανησυχείτε, ο Τουφάν δεν θα μάς το πει ποτέ αυτό. Δεν είναι «χαζός» όπως ο Τατάρ!

Ο ηγέτης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP στην Τουρκία, Οζγκιούρ Οζέλ, είπε στον Ταγίπ Ερντογάν «σε αφήνω στον Θεό». Δηλαδή, έπαψε να ελπίζει ότι θα τιμωρηθεί σε αυτόν τον κόσμο. Εγώ δεν έχω την ίδια άποψη. Ο πόνος των καταπιεσμένων δεν μπορεί να μείνει για την Ημέρα της Κρίσεως!