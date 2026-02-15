Δημοσκόποι ή καιροσκόποι

Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι τα ΜΜΕ παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Είναι βοηθητικά όταν είναι σωστά και αντικειμενικά αλλά καταστροφικά όταν η ενημέρωση είναι ελλιπής, διαστρεβλωμένη και αρκετές φορές παραπλανητική. Τον τελευταίο καιρό τα ΜΜΕ, όπως είναι φυσικό, ασχολούνται με τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές του Μαΐου. Με δημοσκοπήσεις, συνεντεύξεις και παρουσιάσεις προσπαθούν να σκιαγραφήσουν το πολιτικό σκηνικό όπως είναι τη δεδομένη στιγμή.

Το κρατικό κανάλι ΡΙΚ παρουσίασε και αυτό την Πέμπτη 29η Ιανουαρίου τη δική του δημοσκόπηση. Δυστυχώς, ίσως για πρώτη φορά, το ΡΙΚ παρουσίασε κάτι που κάθε άλλο παρά δημοσκόπηση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Η κρατική τηλεόραση, την οποία συντηρεί ο Κύπριος φορολογούμενος, παρουσίασε την πλέον ελλιπή, διαστρεβλωμένη και παραπλανητική έρευνα. Πολλοί περίμεναν τη δημοσκόπηση αυτή για να κατατοπισθούν για τις υφιστάμενες τάσεις αναφορικά με τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τον πολίτη, για το πώς βλέπουν οι πολίτες την εν εξελίξει νέα προσπάθεια για λύση όπως και το πώς αξιολογεί τη δεδομένη στιγμή ο λαός την πολιτική του ηγεσία. Τίποτα από αυτά. Το μόνο που είχε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές ήταν τα ποσοστά και οι συσπειρώσεις των κομμάτων. Για τα άλλα αγρόν ηγόρασαν. Ασφαλώς τα ποσοστά και οι συσπειρώσεις είναι τα πλέον βασικά αλλά από μόνα τους δεν βοηθούν. Απλοί αριθμοί φέρνουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Τα ξερά ποσοστά των κομμάτων δεν μπορούν να αναλυθούν και να βοηθήσουν τον πολίτη στις επιλογές του όταν απουσιάζουν τα άλλα βασικά τα οποία καταλήγουν στη δύναμη των κομμάτων. Πώς μπορεί ο απλός πολίτης να αντιληφθεί το λόγο για την άνοδο ή την κάθοδο των ποσοστών μιας παράταξης όταν δεν υπάρχει η γενική άποψη για διάφορα σημαντικά θέματα;

Πάντα σέβομαι τις δημοσκοπήσεις γιατί πιστεύω πως βοηθούν τον πολίτη να δει τις υφιστάμενες τάσεις και να διαμορφώσει πιο εύκολα τις επιλογές του. Λυπούμαι όμως να πω ότι η δημοσκόπηση του ΡΙΚ δεν ήταν άξια σεβασμού. Είναι ένα από τα θλιβερά παραδείγματα ανοησιών οι οποίες δεν προσφέρουν το παραμικρό στον τομέα της ενημέρωσης. Ειλικρινά απορώ πώς η διεύθυνση της κρατικής τηλεόρασης επιτρέπει τέτοια προγράμματα. Δεν γνωρίζω ποιών ήταν η ιδέα για τα ερωτήματα που ετέθησαν αλλά όποιοι και να είναι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν καιροσκόποι αντί δημοσκόποι.

Όχι μόνο τα ερωτήματα δεν είχαν καμία σχέση με τις εκλογές αλλά τουλάχιστον ένα από αυτά ήταν βλακώδες. Όπως είναι παραδεκτό, βλακείες ρωτάς, βλακείες θα πάρεις. Τι σχέση έχει με τις βουλευτικές εκλογές το ερώτημα για την βιωσιμότητα του Great Sea Interconnector (GSI); Εκτός του άσχετου του θέματος ήταν και αδύνατο να απαντηθεί. Πώς μπορεί ο απλός πολίτης να αποφανθεί αν ο GSI είναι βιώσιμος ή όχι; Το ερώτημα αυτό δεν μπόρεσαν να το απαντήσουν ακόμα οι ειδικοί σε τεχνοοικονομικά θέματα και θα το απαντήσει ο πολίτης; Υπάρχουν αντικρουόμενες μελέτες από ειδικούς διεθνούς κύρους και θα αποφανθεί ο κύπριος πολίτης για τη βιωσιμότητά του ή όχι;

Δεν είναι εντελώς εκτός θέματος η συμφωνία για την ΑΟΖ Κύπρου-Λιβάνου; Τι σχέση έχει με τις βουλευτικές εκλογές και τι σημασία έχει αν ο πολίτης είναι θετικός ή αρνητικός ή αν θεωρεί ότι η συμφωνία αυτή ισχυροποιεί τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας ή όχι;

Αν η αστοχία των ερωτημάτων εστιαζόταν μόνο στα δυο πιο πάνω, τότε θα μπορούσε κάποιος, με λίγη κατανόηση και με μεγάλη προσπάθεια να βρει κάποια ελαφρυντικά. Πώς όμως μπορεί να είναι κατανοητό το ερώτημα για την άποψη των Ε/Κ για τους Τ/Κ ηγέτες; Μήπως ο Ραούφ Ντενκτάς θα είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές και δεν το γνωρίζουμε; Τι μας ενδιαφέρει αν ο νεκρός πλέον Ραούφ Ντενκτάς έχει μόνο 1% θετικό πρόσημο; Αν ήθελαν να ξεθάψουν σκελετούς, όπως τον Ραούφ Ντενκτάς, γιατί δεν ζήτησαν τη γνώμη, θετική ή αρνητική, και για τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο; Τον Εθνάρχη. Ως Ελληνοκύπριος αντιλαμβάνομαι τα κακά που έφερε σε αυτόν τον τόπο ο Ραούφ Ντενκτάς. Όμως ως Κύπριος, του βρίσκω ελαφρυντικά. Είναι ο πρώτος που μας πήρε χαμπάρι, είναι ο πρώτος που κατάλαβε τις προθέσεις του Εθνάρχη αναφορικά με την Τ/Κ κοινότητα. Ντρέπομαι αλλά τολμώ να παραδεχτώ ότι η Κύπρος υπέφερε και υποφέρει λόγω της ύπαρξης δύο Ραούφ. Ο γνωστός Ραούφ Ντενκτάς του βορρά και ο Ραούφ του νότου, ο Αρχιεπίσκοπος και εθνάρχης. Και οι δύο εμμονικοί και αδιάλλακτοι. Μπορεί ο Ραούφ του βορρά να έχει μόνο 1% θετική γνώμη αλλά και ο Ραούφ του νότου, ο Εθνάρχης, το ίδιο ποσοστό θετικής γνώμης θα είχε αν ο πολίτης γνώριζε την αληθινή ιστορία του κυπριακού δράματος και όχι αυτήν τη χαλκευμένη που μας πλασάρουν.

Πώς είναι δυνατόν να θεωρείται ο Μουσταφά Ακιντζί ως ένας από τους χειρότερους Τ/Κ ηγέτες; Ο αξιολογότερος Κύπριος πολιτικός παίρνει αρνητικότατο πρόσημο. Ο άνθρωπος της λύσης θεωρείται ανάθεμα για τους Ε/Κ. Το ότι ο πλέον έντιμος Τ/Κ ηγέτης , ο πραγματικός αντικανονικός ηγέτης, παίρνει 71% αρνητικές ψήφους, δείχνει την κατάντια μας. Ο άνθρωπος που πίστεψε όσο κανείς στην επανένωση της πατρίδας μας, με τεράστιο πολιτικό κόστος, βρίσκεται αναφορικά με την αρνητική άποψη μόνο λίγες μονάδες κάτω από τον διχοτομιστή Τατάρ. Μήπως ένας Τατάρ είναι που μας χρειάζεται;

Ο Τουφάν 'Ερχιουρμαν, η μόνη ελπίδα που μας απόμεινε για λύση και αυτός απαξιωμένος από τους Ε/Κ, οι οποίοι υποτίθεται θέλουν απαλλαγή από την κατοχή και επανένωση. Γιατί δεν τέθηκε και η αξιολόγηση του δικού μας ηγέτη, ΠτΔ Νίκου Χριστοδουλίδη, αναφορικά με τις θέσεις του για το εθνικό θέμα;

Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη χώρα που απεσταλμένος των ΗΕ να τίθεται σε δημοσκόπηση για το αν οι πολίτες την εκτιμούν ή όχι. Η Mαρία Άνχελα Ολγκίν, διεθνούς φήμης διπλωμάτης, είναι απεσταλμένη των ΗΕ και όχι πολιτικό πρόσωπο της Κύπρου. Μήπως ήθελαν να στείλουν και στην Κολομβιανή διπλωμάτη ένα μήνυμα; Νομίζετε ότι η κυρία Ολγκίν δεν γνωρίζει ότι στο τέλος θα απαξιωθεί από τους φωστήρες της πλευράς μας; Νομίζετε δεν γνωρίζει ότι θα έχει την τύχη του Έσπεν Μπαρθ 'Αιντα και των άλλων «τουρκόφιλων» απεσταλμένων;.

Ασφαλώς τα ευρήματα δεν τα έθεσαν οι δημοσκόποι αλλά διαμορφώθηκαν βάσει των απαντήσεων των ερωτηθέντων. Σωστό, όμως για ποιό λόγο να τίθενται τέτοια επικίνδυνα ερωτήματα σε μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον αυτού του τόπου και να ζητούνται απαντήσεις από έναν πολίτη παραπληροφορημένο και παραπλανημένο; Από έναν πολίτη που τον έμαθαν να πιστεύει ότι για όλα τα δεινά που βιώνει την ευθύνη φέρουν όλοι οι άλλοι εκτός από τους εθνικά ανεπαρκείς δικούς του ηγέτες τους οποίους ο ίδιος με την ψήφο του ανέδειξε στην εξουσία. Συνεπώς τα ΜΜΕ ας αντιληφθούν τις πολύ δύσκολες συγκυρίες για τον τόπο μας και ας είναι αντικειμενικοί μακριά από σκοπιμότητες και εξυπνοβλακείες. «Μη εική περί των μεγάλων συμβαλλώμεθα», «Να μην ασχολούμαστε επιπόλαια με τα μεγάλα ζητήματα», κατά τον Αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο Ηράκλειτο.